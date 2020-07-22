【美國大選】總統選舉只有民主或共和？　非也。美國還有第三黨

2020年美國總統大選，共和黨參選人、現任總統特朗普（Donald Trump）將迎戰民主黨參選人、前副總統拜登（Joe Biden）。不過話說回來，相信很多人都會有錯覺，以為美國每次大選只是兩黨鬥爭。

事實上，幾乎每屆都會有第三政黨或獨立候選人參選，2020年亦不例外。不過，多年來第三方參選人難以擊敗兩黨對手，或早在初選階段自行退出。

大選程序不利第三黨

美國總統選舉要經過初選、黨代表大會及全民投票等程序，再根據全民普選結果投票分配選舉人票，選出總統。惟在美國「勝者全得」的投票機制下，在一個州中得票最多的候選人，可以取得該州的所有選舉人票，儘管他們與第二位候選人的得票率相差可以很少。

這情況令第三方候選人難以打破兩黨主導的局面，因為只要第三方候選人無法在任意一州取得最多票數勝出，最終只會作「0票」處理。

與此一來，有選民即使認同第三方候選人的理念，也會因為覺得他們勝算不大而轉而投票予兩黨的候選人。若最終選舉結果顯示當選人只是險勝，有選民更會因此怪責第三方候選人分薄票源。

歷史上的第三候選人

美國富豪佩羅（Ross Perot）1992年以獨立候選人的身份參與總統選舉，得票率有19%，成為美國史上獲最多選票的第三方候選人。他在緬因州（Maine）的得票率最高，僅比前總統克林頓（Bill Clinton）的少8%，但最後仍無法獲得任何選舉人票，以「0票」姿態敗選。

綠黨的施泰因（Jill Stein）及自由黨的約翰遜（Gary Johnson）2016年亦曾參選，得票率分別為1.1%及3.3%。他們的得票率看似微不足道，但有人認為施泰因分薄票源是令前國務卿、代表民主黨的希拉里（Hillary Clinton）落選的其中一個原因。

希拉里在密歇根州（Michigan）的得票率只落後特朗普不足1%，她在威斯康星州（Wisconsin）及賓夕法尼亞州（Pennsylvania）的得票率也只比對方少約1%。

2020年宣布參選的較觸目的有兩人，分別是自由黨的阿馬什（Justin Amash）和綠黨的霍金斯 （Howie Hawkins）。阿馬什原屬共和黨，但一度公開批評特朗普，更在通烏門期間對特朗普彈劾動議投下贊成票。

阿馬什在退出共和黨後，代表自由黨參選總統。有分析指阿馬什可吸引不滿民主及共和黨的選民支持，然而因選舉形勢對他不利，在5月時他已宣布退出選舉。

至於霍金斯則會繼續代表代表綠黨，參選總統。霍金斯主張重視氣候變化，並提出全民醫療保障。然而他的支持率遠不夠特朗普及拜登，在6月的民調他在多個州分只獲得約1%的支持率。