不動的雕像　流動的人心：如何決定去與留？

美國黑人弗洛伊德之死引發的反種族歧視示威，在全球燃起燎原之火，促使各地重新反思與種族議題息息相關的殖民歷史。部份人的不滿付諸激進行動，拆毀及破壞被指有着蓄奴歷史、種族歧視言行的歷史人物雕像。歐洲則有示威者針對破壞一些與殖民暴行、販賣奴隸或涉種族歧視言行的歷史人物雕像，如前比利時國王利奧波德二世（Leopold II）、前英國首相邱吉爾（Winston Churchill）、從事奴隸貿易的英國商人高士敦（Edward Colston）等等。 雕像為什麼會成為反殖民主義、反種族歧視示威者的攻擊對象？在探尋這條問題的答案之前，我們需要理解雕像的意義究竟何在：人類為什麼要為某位歷史人物豎立雕像？

雕像為什麼會成為反殖民主義、反種族歧視示威者的攻擊對象？（AP）

觀感隨時間流逝轉變

「雕像是永恆的象徵，它是凝結思想的載體，將之呈現給人們。所以，重要的不是雕像本身，而是它代表的觀點。而且雕像安置在公共空間，它所宣示的歷史便是公有的歷史。」美國藝術史學家、紐約市立大學約翰傑刑事司法學院 （John Jay College of Criminal Justice）教授Erin Thompson這樣理解雕像的意義。

不過，景仰雕像與否涉及時間問題：時人覺得該人物值得景仰，但難保十個月、十年、一百年後的人的歷史評價仍保持一致。一旦日後的人覺得該歷史人物不應受到景仰，那麼，該歷史人物的雕像就可能為人所唾棄，甚至遭到破壞—而這恰恰是現時在歐美發生的事。

曾被蘇聯占領的立陶宛，列寧雕像都被拆件放置。 (Getty Images)

「保育（雕像）的情況很少見，破壞才是常態……自人類學懂製造雕像以來，另一批人就學懂把它拆下來。」 Thompson說。她舉例，早在公元前，兩河流域的亞述帝國（Assyrian Empire）已懂得建造帝王雕像，並刻上符咒，警告「把雕像拆毀的人將終身受苦」，後來叛亂者的叛逆策略就是刻意破壞它們。

縱觀古今中外，這樣的例子比比皆是。十月革命後，蘇俄領袖列寧（Vladimir Lenin）的雕像遍布蘇聯及其衛星國；冷戰期間，作為蘇聯加盟共和國的烏克蘭就有超過五千多尊列寧雕像。然而，蘇聯解體後的二十多年裏，俄烏關係轉趨緊張，烏克蘭境內多達數千座列寧雕像被拉倒。烏克蘭人將拉倒列寧雕像的行動稱作「Leninopad」（烏克蘭語：Ленінопад），意謂「列寧倒下來」。

其實，由始至終，雕像本身沒有絲毫改變，變的只是不同時空下的民眾對該歷史人物的觀感。

2012年，蒙古烏蘭巴托市將前蘇聯領袖列寧的雕像拆下。蒙古曾是前蘇聯的衛星國，並使用蒙古語西里爾字母至今。（Getty Images）

三方面審視合理性

英國哲學家David Edmonds建議，在討論雕像應否被推倒時，每個雕像都要當成單一個案，獨立審視，不能一刀切。至於審核的因素，可以分為三個部份：

首先，按其生活的時代及當時的社會規範，該歷史人物的觀點或行為是否可以被理解為典型？如果是，他們或許不需要受責備，他的雕像也不需被推倒。

以喬治．華盛頓（George Washington）為例，他在獨立戰爭中帶領大陸軍擊敗英國軍隊，出任美國第一任總統，在美國建國史的地位無出其右。同時，他在維農山莊（Mount Vernon）擁有過百名黑奴，是名副其實的大奴隸主。不過，直至十九世紀南北戰爭後明文規定廢除奴隸制度前，莊園主的絕對權利一直是當時被認可的社會規範，而依賴奴隸支撐的莊園經濟亦是當時美國典型的經濟增長模式。喬治．華盛頓的奴隸主身份備受爭議，其雕像在這次浪潮中也被波及，但他是否萬惡不赦？這需由人民自行判斷。

2003年，在伊拉克首都巴格達，民眾嘗試拉倒獨裁者侯賽因的雕像。（Getty Images）

其次，該歷史人物的觀點或行為，與他的成就相比，功過孰重孰輕？功明顯大於過的，其雕像理應獲保留。

以雕像被塗上「是一個種族主義者」字句的邱吉爾為例，他的種族歧視傾向在一些私人書信和對話文錄中顯露無疑，譬如形容印度人有如野獸般的人（beastly people），對猶太人、中國人、阿拉伯人等非白人族群都有些偏激的歧視言論。然而，相對他的不良言行，他在二戰時帶領英國拚命抵抗納粹，守住英倫海峽關隘，最終協助盟軍取得最後勝利。兩相權衡下，破壞邱吉爾雕像的理據是否充分？

第三，該歷史人物的觀點或行為，是否足以令當下時空的人產生共同「不適感」？簡單來說，大部份路過雕像的人會否因看到雕像而感到不安？

很多昔日屬於南方邦聯（即支持蓄奴制）的州份，譬如維珍尼亞州，中心大街林立着當年參與內戰的邦聯將領雕像，譬如羅伯特．李（Robert E. Lee）、「石牆」傑克森（Thomas Jonathan Jackson）、馬修．莫里（Matthew Fontaine Maury）等。

當人們路過這些雕像，是否大多數人都會感到不適、害怕、不耐煩和反感？如是，該雕像被推倒便多一點合理性。現時，部份市政府已經宣布順應主流民意，下令拆卸這類放於公共空間的邦聯將領雕像。

邱吉爾雕像的基座被寫上「是一個種族主義者」字句。（Reuters）

死物背後的永恆意義

那些失去現代道德高地的歷史人物，始終不能武斷地被主觀情感抹殺，粗暴否定他們留給後代的歷史遺產。在拉倒雕像，甚或其他相關文物之前，我們應該多加理性思考。

雕像始終是一件死物，它本身的物理存在並不重要。真正意義重大的，是人們賦予雕像的精神內涵。一座奴隸主的雕像，背後除了可以歌頌他的歷史貢獻，其實也可以促使世人銘記奴隸制的不公。

當人們賦予雕像不論功過的多面向精神意義，它的客觀效果是顯而易見的：讓後世鑑古知今，宜延續該歷史人物之美好遺風，忌重蹈他的不堪覆轍。

(節錄)

上文節錄自第222期《香港01》周報（2020年7月13日）《不動的銅鐵 流動的人心 推倒雕像與否再思考》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報，或按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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