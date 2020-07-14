【新聞教室】一文看懂南海爭議：各方有什麼主張？九段線何來？

美國國務卿蓬佩奧7月13日表示，中國在南海的領土的主張「完全不合法」，這是美國政府首次在南海領土爭議問題上表明有關立場。南海爭議已存在數十年，涉及國家地區眾多，也是東亞地區領土爭議之中最複雜的一個。

南海爭議是指位於南中國海的南沙群島、西沙群島及中沙群島的主權爭議，涉及的國家包括中國、馬來西亞、菲律賓、越南、印尼與汶萊，又因歷史源故牽扯美國與日本。

南海的「九段線」圖（綠色線）（Wikipedia / U.S. Central Intelligence Agency）

中國的九段線

中國對南海的立場基於「九段線」。九段線源自中華民國的「十一段線」，今天九段線亦稱之為南海斷續線。

在二戰結束後，民國政府正式在南海進行考察，繪製地圖並頒布十一段線的主權。根據1947年編繪出版的《南海諸島位置圖》，民國政府在南海標出東沙、西沙、中沙和南沙四群島，並在群島的最外緣島礁與鄰國海岸線之間，在標繪一條由十一段斷續線組成的傳統疆域線。

中華人民共和國成立後，十一段線的主權由共產政府繼承。中國之後把北部灣的兩段移除，成為九段線。

中國目前控制中沙及西沙群島，及部分南沙群島島嶼。

圖為2013年7月。中國和越南在南海爭議擴大後，越南加強對南沙及西沙群島主權的宣傳。（Getty）

圖為2017年黃岩島礁。黃岩島鄰近菲律賓本土，菲律賓宣稱擁有主權。（Getty）

越南的領土主張

越南的領土爭議集中在南沙及西沙群島。在法國統治時期法國一度佔領西沙及南沙群島，而越南聲稱自17世紀當地漁民已一直在當地作業，並指在1940年以前中國未曾宣稱在當地擁有主權。

目前部分南沙群島的島嶼由越南控制。

法國及後撤出越南後，西沙及南沙群島交由南越控制，至今部分南沙群島仍由越南實質控制。西沙群島則在1974年與中國爆發海戰，南越戰敗並撤出，目前西沙群島由中國實質控制。

菲律賓的領土主張

菲律賓的領土爭議集中於南沙群島，及中沙群島鄰近菲律賓本土的黃岩島。

在二戰結束後，菲律賓主張南沙群島主權屬於菲律賓。在1956年一名叫克洛馬（Tomas Cloma）的商人南沙部分島嶼，聲稱發現無主島並把這些島嶼命名「卡拉延群島」，建立「自由邦」，後遭菲律賓政府收回。

目前菲律賓實質控制南沙群島的8個島礁，包括在中業島上駐兵和修建機場跑道。

至於黃岩島，菲律賓認為西班牙殖民時期，西班牙已對該地進行實質管理。1947年民國政府在繪畫十一段線時把黃岩島稱之為民主礁，目前黃岩島由中國實質控制。

圖為2015年中國駐馬尼拉領事館，菲律賓抗議中國在南海的主權。（Getty）

馬來西亞的領土主張

至於馬來西亞的主群爭議集中在南沙群島。馬來西亞政府認為，南沙群島位於馬來西亞的大陸架上，其主權符合1958年《日內瓦公約》和1982年《聯合國海洋法公約》。

目前馬來西亞實質控制南沙群島5個島礁。

印尼與汶萊的經濟專屬水域

印尼及汶萊未有實質控制有關島嶼，但聲稱其經濟專屬水域，延伸至九段線內。

圖為7月8日，蓬佩奧在國務院的例行記者會。蓬佩奧在7月13日表示，中國在南海的主張非法，這是美國政府首次在南海領土爭議問題上表明立場。（Reuters）

美國與日本

美國在2010年重返亞太戰略後，開始視中國在南海群島的動作威脅鄰國安全。時任國務國務卿希拉里（Hillary Clinton）認為南海問題合乎美國國家利益，正式介入相關爭端。

不過美國當時聲稱並不抱持南海島嶼主權歸屬誰的立場，僅以國際習慣法中的航行自由，針對中國在南海島嶼建設及軍事化對鄰國的影響。美國2014在《自由航行報告》中認為中國對領海及專屬經濟區提出「過度的主權聲索」，並航行自由為名對中國提出抗議。

日本在二戰期間一度佔領南沙及西沙群島，在戰後把島嶼歸還國民政府。日本跟隨美國以自由航行為名，認為南海事務對日本航運與石油通道有關聯，所以有權表達關注。

南海仲裁案

2012年，隨着菲律賓與中國在黃岩島的主權問題激化，菲律賓決定在2013年基於《聯合國海洋法公約》，向海牙法庭提出訴訟，中國拒絕參與。

至2016年在中國缺席的情況下，仲裁庭作出裁定，認為在《聯合國海洋法公約》下中國對南海自然資源不享有基於九段線的歷史權利，即判斷中國主張無效。中國拒絕接受裁決，並加快在南海島嶼建設跑道及設施，南海爭端進一步加劇。