MeToo、厭女、政客自殺魔咒　進步派文在寅如何救局？

被視為韓國下任總統熱門候選人之一，首爾市市長朴元淳上周懷疑自殺身亡，其前秘書指控他性騷擾長達四年。以這位政壇人物的影響力和背景，加上牽涉到國家近年關注的#MeToo反性侵浪潮、N號房，以至韓國牢不可破的厭女文化，令事件引起社會轟動，同黨的進步派總統文在寅將要如何拆彈？

64歲的朴元淳於2011年當選首爾市長，之後兩次成功連任。人權律師出身的他，曾贏得了全國首例性騷擾案件，並積極關注國內許多經濟不平等現象。1970年代，他曾因為反抗該國當年的獨裁統治而入獄。

由於素來待人溫和的親切形象，加上推動扶貧與環保能源等市政計畫廣受好評，並不時為女性及性少數人士發聲，故朴市長在國內擁有極高的聲望，甚至被視為是兩年後總統候選人的大熱之一。

朴元淳在國內的聲望頗高，原有力成為下任韓國總統。(美聯社)

這位近期受到追捧的，突然失蹤後被發現死亡，不僅震驚全國社會，由於其遺書內並未說明走上絕路的理由，故目前輿論大多猜測可能與其前秘書指控他性騷擾有關。

受害人的律師在上周的記者會上指出，市長在過去幾年曾傳送自己只穿內衣的照片給她，然後叫她進入其辦公室內，要求與他擁抱，又不時向她傳送不當的性騷擾訊息。雖然她曾向當局尋求協助，惟有關投訴卻被忽略，令性騷擾問題持續。她個人亦表示，對這位前上司的死也感到震驚和意外。

更震撼的指控是，這位前秘書還透露了「受害人不只自己一人」。只可惜，根據韓國〈檢查事件事務規則〉規定，若遭受調查的嫌疑人死亡，相關案件調查將以「無公訴權」不起訴處分。由於朴元淳已死，其性騷擾案件亦將自動終結，真相仍然未解。

METOO運動近年在韓國興起，不少婦女勇於就相關議題發聲。(Getty Images)

席捲社會、娛樂圈、政壇的性侵風暴

過去幾年，隨着「#MeToo運動」在韓國興起，涉及女性的醜聞經常越演越烈。從張紫妍被迫性招待事件、勝利性招待，到鄭俊英「渣男群組」，這場運動不僅延燒到職場、影圈、政界和體壇，令外界聚焦國家屢次爆發的性犯罪事件。

此外，除了轟動一時的N號房事件，去年演員張紫妍及前女團KARA成員具荷拉自殺事件也十分矚目，前者出道四年來被迫從事性交易；後者生前飽受前男友威脅及暴力對待。這些事件令外界對韓國涉及女性權益的議題格外關注。

而過去三年，共同民主黨已先後有兩位政治人物因被揭發性醜聞而下台：先是2018年初，被視為「文在寅有力接班人」的忠清南道知事安熙正，遭秘書金志恩公開指控遭其性暴力而辭職，安熙正雖然在一審獲判無罪，惟二審則被判3年6個月徒刑，並當庭收押。 另一宗發生在今年4月，共同民主黨籍的釜山市長吳巨敦自行召開記者會稱，因與其下女公務員「發生不必要身體接觸」為由而請辭，案件至今仍在調查中。

朴元淳的葬禮也成為了關注的焦點，有意見認為這是對受害人的二次傷害。(美聯社)

相信巿長等於二次傷害？

朴市長的死亡還有機會為此一牽涉性侵女性的案件蒙上巨大陰影。由於許多事實至今尚未釐清，令事件成為懸案。

由於事件的調查被迫中止，韓國社會也即時面臨一個困境，即在外界為這位政壇人物哀悼的同時，事件的受害人卻在承受更多的痛苦折磨，在自身冤屈無法伸張的同時，社會卻紛紛只顧悼念朴市長，這可能會對當事人造成二次傷害。

而假若朴元淳的確因性騷擾而自殺，問題亦可能更嚴重，甚至為#MeToo運動造成負面打擊。因為這代表人權律師出身、曾為性拷問與性騷擾受害人辯護的朴市長，還沒對受害者負責，卻因為在乎自己個人的名譽而了結生命。這無疑為近年日漸提升的女性平權問題蒙上陰影，甚至乎是個莫大的諷刺。

性別不平等在韓國尤其嚴重，分析指與傳統儒家思想有關。(Getty Images)

「厭女文化」的幽靈

從N號房、一眾偷拍事件、女星被騷擾或欺凌以至自殺，其實都反映了韓國在父權體制下所造成的性別不平等，以及厭女的問題。由於韓國傳統重男輕女，社會普遍認同「男主外、女主內」，認為女性婚後則專注家庭和照顧小孩的刻板印象，加上社會風氣保守，不少女性先天便被賦予的弱勢地位，這種重男輕女的氛圍下成長和生活，充滿了不少壓力。

然而，厭女文化植根於韓國的原因複雜。社會上，的確不少男性對女性存有偏見，而且更把女性視為男性的附屬品，會嘗試透過言語暴力及性剝削建立優越感，網絡近年的兩性罵戰加劇，也足證社會的厭女風氣。

在女秘書召開記者會公開受辱細節後，韓國社會竟出現一些攻擊受害人的聲音。首爾大學醫院周一有兩名男子展示寫着「務必鏟除破壞家庭的狐狸精犯罪」的橫額，反指舉報性侵犯的女性是「狐狸精」。

首爾當局表示，將會繼續調查朴市長的死亡事件。(美聯社)

以死明志或畏罪自殺？

另一方面，「政治誣陷」的戲碼在韓國政壇並不罕見，所以也有人質疑，這是保守派蓄謀已久的一場政治陰謀。

韓國政治人物輕生並不罕見。2009年，因家人涉嫌弊案而陷入官司，前總統盧武鉉跳崖自盡；2015年，保守派國會議員成完鐘也因涉嫌詐欺與盜用建設公司資金，在羈押審查前為表清白而選擇走上絕路。最近一次發生在2018年底，正義黨院內代表魯會燦，聲稱是在自己不知情的情況下，收到進步派博客的賄款，最後跳樓身亡。

而這些以自殺作句點的案件，往往難以定論，到底當事人是「畏罪自殺」抑或「含冤而死」？可能一切都變得死無對證。

如何應對朴元淳的離世，對文在寅會是個重大的考驗。(Getty Images)

保持沉默的青瓦台

而這次事件更吊詭的地方在於，朴元淳之死與性侵指控，目前仍是「羅生門」。到底是真的涉及性騷擾，或是有輿論所指的政治誣陷？

朴元淳生前的政績不俗，除了最近的新冠肺炎疫情，在2015年抗擊MERS得力，在前總統朴槿惠的「閨蜜門」事發後，朴元淳領導民眾舉行燭光集會，呼籲總統朴槿惠辭職下台。疫情期間，他敦促李萬熙等新天地教會人員向國民道歉，要求李萬熙及新天地教會全體教徒立即接受檢查。黨內人士都難以相信一個致力為婦女權益而奮鬥的男人，竟然與性騷擾指控扯上關連。

朴元淳於7月9日被發現死亡後，除青瓦台秘書室長盧英敏在10日轉述總統文在寅稱對朴元淳去世「深感震驚」之外，青瓦台始終保持沉默。而他們所屬的共同民主黨，直至13日才首度就事件表態，就朴元身亡事件所引發連串情況致歉，並慰問聲稱受害的女性。

不過事件才真正開始，文在寅到底是徹查到底，助受害女性討回公道；還是淡化事件，保住黨友和黨的名聲？厭女及性騷擾等扭曲的社會文化，長遠該如何處理？相信韓國社會也期望文在寅政府能給予交代。