證室內戴口罩重要性　美國兩髮型師確診　曾接觸的139名客人沒事

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）14日發布的報告，戴口罩可能讓美國密蘇里州（Missouri）一間髮型屋近140個客人免於感染新冠肺炎。今年5月，與2名染疫髮型師互動的人皆未出現新冠肺炎症狀。

《紐約時報》報道，包括密蘇里格林郡（Greene County）衛生部的研究團隊無法確定所有關於這件事避免感染病毒的因素，不過，春田市（Springfield）當地政策及髮型屋要求民眾戴口罩，可能在避免起了實質作用因素。

波士頓學院流行病學專家阿不耶勒詹（Nadia Abuelezam）表示，「這顯示戴口罩的重要性，尤其是在室內」。

要求客人也戴口罩 嚴陣防疫的Great Clips髮型屋（點圖放大瀏覽）：

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格林郡衛生部研究員、該研究作者芬德里（Kendra Findley）表示，2名髮型師於5月中開始不舒服，然而，他們出現症狀後仍持續工作一周。芬德里表示，「過去我們有過一天只新增一兩宗病例」，如此低的感染率可能也是A髮型師將咳嗽和發燒歸咎於過敏，並在等待檢測結果時繼續工作的原因。

B髮型師在與A髮型師接觸後也感到不舒服，不過，其他4名髮型師都沒有出現症狀。A與B髮型師最終確診新冠肺炎後，被髮型屋要求在家自我隔離。然而，此時2名髮型師已經接觸139名客人，理髮服務的時間（約15至45分鐘）足以將病毒傳遞給他人。

衛生官員隨後追蹤接觸過髮型師的139人並要求他們自我隔離14天，沒有人在拜訪髮型屋後的14天中感到不舒服。研究學家也提供免費的新冠病毒檢測，67人接受，其餘拒絕。接受檢測的所有人皆為陰性。與104名客人的後續訪談中顯示，根據防疫規範，顧客和髮型師在接觸過程中都有戴著口罩。

亞利桑那州流行病學專家波佩斯古（Saskia Popescu）表示，當然，不能將口罩視為「安全網」，這不是讓你繼續做自己想做的事情的藉口，尤其是在有症狀的情況下。阿不耶勒詹也警告，這件事的結果不一定成立於其他狀況。他說，「這是室內短期間的暴露，我們無法將這些結果推廣到民眾在室內長時間相處的狀況」。

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