烏克蘭女主播報新聞途中竟甩門牙　超淡定伸手秒接繼續報道

新聞台發生任何事情，主播都必須淡定的播報新聞，讓觀眾感覺到專業，同時也是一種工作態度。烏克蘭一位女主播近期播報新聞時，門牙突然鬆動，牙齒整顆掉了下來，不過女主播相當從容，立刻伸手蓋住嘴巴、拿出牙齒，接著繼續播報新聞，整個過程短短不到幾秒，但已在網路引起討論。

根據「New York Post」報道，這位烏克蘭主播名叫帕達爾科（Marichka Padalko），她在15日播報新聞時前排牙齒突然晃動、掉落，但帕達爾科並沒有慌張，反而一手蓋着嘴巴，將牙齒快速地取了出來，雖然該段畫面事後沒有被電視台放上YouTube頻道，但帕達爾科淡定取牙的畫面已經被網友錄了下來。

烏克蘭主播帕達爾科掉牙的畫面遭瘋傳▼▼▼

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而後，帕達爾科在自己的Instagram網頁發文，表示這可能是她二十年來最新奇的經歷，她說「現場直播之所以精彩，是因為它總是不可預測」，帕達爾科解釋自己會掉牙的原因，她說十年前自己躺在臥室睡覺時，女兒拿着金屬鬧鐘在她的頭上揮舞，鬧鐘卻不小心將她的門牙打斷一半，因此導致她的牙齒不穩固。

帕達爾科表示同事看完畫面後，也告訴她「妳的反應好像每天都在掉牙」，而帕達爾科原以為觀眾不會注意到這個畫面，但該播報畫面已在網上瘋傳，許多網友紛紛讚賞她的反應，對此帕達爾科則表示「大家的支持給我留下了深刻的印象，無論是在評論或私訊中，朋友們非常感謝，無論如何請保持冷靜」。

烏克蘭主播帕達爾科不時分享生活照▼▼▼

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