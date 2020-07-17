荷里活自我審查捱轟　中國市場誘人如何改寫劇本鏡頭

荷里活不少影星向來敢於談論政治，但今次卻是政治找上門，罕有捲進中美關係的難題。美國司法部長巴爾（William Barr）7月16日點名批評華特迪士尼公司（Walt Disney Company）和荷里活的工作室對中國唯命是從，為了迎合中國市場而改寫劇本。面對中國審查制度，荷里活一直以來是如何自處？

司法部長狠批荷里活

「中國政府審查不需要說出口，因為荷里活已經為他們進行審查的工作。」巴爾如此形容荷里活和中國的關係。「荷里活演員、製作人和導演以歌頌自由和人文精神為傲。每年奧斯卡頒獎禮都在說教，指這個國家如何達不到荷里活理想的社會公義。不過荷里活現在不時為電影自我審查，來取悅中國共產黨，那是世界違反人權者最有權的。」

巴爾列舉美國製片商自我審查的例子，例如派拉蒙影片公司（Paramount Pictures）2013年的作品《地球末日戰》（World War Z）刪走角色推測喪屍大流行起源於中國的場景；漫威影業公司（Marvel Studios）2016年的超級英雄電影《奇異博士》（Doctor Strange）則將至尊魔法師古一的角色設定從藏族改為凱爾特族。

超級英雄電影《奇異博士》中的至尊魔法師古一由英國演員泰達史雲頓（Tilda Swinton）飾演。（Facebook：DoctorStrangeOfficial）

審查制度猶如高牆

外國電影要打進中國市場，首先要翻越審查制度這道高牆。除了裸露、性愛和暴力場面以外，男人戴耳環和鬼怪等元素也有機會觸碰紅線。例如同性戀題材的電影不會出現於中國的大銀幕，也是《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）掀起爭議的原因。後來雷米馬利克（Rami Malek）贏得奧斯卡最佳男主角的得獎演說也被中國「消音」。

牽涉政治的電影便更加難以獲「開綠燈」。2018年迪士尼發行的電影《維尼與我》（Christopher Robin）被拒絕於中國上映，據稱是因為外界不時開玩笑指中國國家主席習近平和小熊維尼相似。2012年的《追擊赤色風暴》（Red Dawn）將反派由中國改為朝鮮，但也無法於中國上映。

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市場龐大難敵金錢誘惑

為什麼荷里活還是要千方百計越過重重難關接觸中國觀眾？當然離不開商業考慮。羅兵咸永道（PricewaterhouseCoopers）的分析員曾估計，中國2020年將會成為全球最大的電影市場，票房達122.8億美元。雖然新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情導致戲院停業，或減慢中國成為最大電影市場的步伐，但仍足以說明中國市場的份量。

荷里活電影於中國市場萎縮也敲響警號。根據貓眼娛樂的數據，2019年只有《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）以及《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw）兩部外國電影打進中國票房十大，比起前一年減少四部。中國對外國電影設有限額，只有少數能夠成功突圍。市場競爭激烈，片商不願因為一字錯而滿盤皆落索，更加不想「永不超生」，因而階於兩難的局面。