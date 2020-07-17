政府派錢你會買什麼？日本人留家抗疫　刺激「它」銷量大幅上升

你收到派錢會用來買部新的大尺寸電視嗎？台灣、香港可能因為類似直升機撒錢的政策出得較晚，已經錯過「黃金時期」。比較早就領到日本政府發的現金10萬日圓的日本人，顯然這麼做了。

新冠疫情讓民眾宅在家裏的時間變多，大幅激勵大尺寸電視買氣。日經亞洲評論引用日本電子與資訊產業協會的資料指出，今年4月日本國內市場的平面電視出貨量由2月、3月的下滑情況開始反轉，4月成長6%，5月再更躍增17%，出現電視機市場罕見的兩位數成長。5月的高成長，讓平面電視出貨量衝高到超過36.3萬台，其中50吋或以上大尺寸的機種，成長率更飆到60%。

新冠疫情讓民眾宅在家裡的時間變多，大幅激勵大尺寸電視買氣。（Jens Kreuter／Unsplash）

電視機銷售強強滾，除了因為避疫被迫關在家裡，另一個推力就是政府發現金給大家的經濟刺激措施。一位在東京3C賣場Bic Camera的顧客對日經說：「我本來的電視是十年前買的。現在待在家裡的時間增加了，決定來買一台新的4K電視。」

調研機構BCN表示，日本國內電視市場成長6月繼續加速成長，每周銷售年增三成到五成。夏普（Sharp）今年5月和6月的電視銷售大約增加20%。Panasonic近年通常在日本國內市場旳銷量一年約是450萬台，公司表示，今明兩年可望售出1,000萬台。三菱（Mitsubishi）的銷量也比去年多。

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不只在日本國內市場，世界其他地方的電視需求也見上升。根據美國Display Supply Chain Consultants與中國大陸北京DiScien Consulting的資料，北美地區的電視出貨量在4月和5月分別增加了7%和16%，而今年第1季（1月到3月）北美電視市場衰退了10%。中國大陸電視市場出貨量在5月也成長5%。

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