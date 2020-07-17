俄情侶光天化日「活春宮」　名人大媽以木板痛打二人直斥不知羞恥

俄羅斯高加索地區日前有一對情侶疑似情難自禁，光天化日之下竟躲到路旁樹叢發生性行為，結果被一位憤怒的大媽發現，用木板痛打兩人屁股，全程都被邊看邊笑的鄰居拍下。

太陽報報導，這起事件發生在斯塔夫羅波爾邊疆區（Stavropol Krai）的斯塔夫羅波爾市，憤怒大媽則是當地名人「伊莉娜阿姨」。目擊者表示，伊莉娜阿姨看到情侶跑進樹叢親熱，就抄起木板，把那對年輕人好好教訓一頓。

▼▼▼俄羅斯情侶跑進樹叢親熱遭憤怒大媽教訓一頓▼▼▼

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影片可看到，這對衣衫不整的情侶還在「運動」時，伊莉娜阿姨就朝男子的光屁股揍下去。當男子倒向一旁時，伊莉娜阿姨接着痛打女子的大腿，同時大聲訓斥兩人不知羞恥。這對情侶接着分別挨了一記木板，男子的屁股又被多揍一下，伊莉娜阿姨才氣勢洶洶地帶著木板回家，一男一女則是直到影片結束都沒有起身。

這隻影片在網路引發熱烈迴響，網友紛紛讚揚伊莉娜阿姨行為「迅速又嚴厲」、「做正確的事」、「反應妥當」。家庭心理學家潘菲洛娃（Natalya Panfilova）則認為伊莉娜阿姨可能因為「作風老派」，明顯被眼前景象惹火，才會隨手抓起木板，把情侶當小孩一樣痛扁。

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