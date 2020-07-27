【搖擺州】疫情超越紐約　佛羅里達的「先天脆弱性」

七月底，美國東南部加勒比海岸的佛羅里達州成為新一波新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的重災區，並超越紐約州成為錄得全美第二多確診人數的州份，僅次加州。截至7月26日，多達414,000人確診患上新冠肺炎。 鑑於疫情持續嚴重，特朗普在7月23日已宣布取消原訂於八月底在佛羅里達州傑克遜維爾（Jacksonville）舉行的共和黨全國代表大會。共和黨遲遲未能落實全國代表大會的舉行方式及確實地點，是屆選舉工程荊棘滿途。 佛羅里達州堪稱美國總統大選的傳統搖擺大州。上屆特朗普便以10萬票之差，成功拿下該州29張選舉人票。今屆大選，佛羅里達州將會發揮怎樣的作用？

6月10日，佛羅里達州邁阿密海灘，雖然疫情未緩解，還是有民眾前往海灘消暑。（AP）

像美國其他州份一樣，「應否重開經濟」這一爭議，在佛羅里達州同樣此起彼伏。早前為着抗擊疫情，佛羅里達州共和黨籍州長德桑提斯（Ron DeSantis）曾在六月底下令關閉酒吧，但他沒有下令全州強制戴口罩，亦沒有下令關閉酒吧以外其他易於傳播病毒的公共場所，抗疫態度惹人非議。

其後，德桑提斯執意宣布，學校將於八月份重開。佛羅里達政府亦傾向於將公共衛生考量，置於重啟經濟之後。譬如，全球最大、位於奧蘭多（Orlando）的迪士尼樂園便在7月11日──正值當地疫情高峰──堅持向公眾重新開放。

德桑提斯執意宣布學校於八月份重開，有教師駕車抗議，指州長的決定無視學生人身安全。（AP）

另一大主題樂園環球影城度假村（Universal Orlando Resort）更早於六月份重新開幕。此前，環球影城已關園三個月。

佛羅里達州有個別名叫「陽光之州」（Sunshine State）。陽光與海灘、一望無邊的海岸線，每年吸引大批旅客前來觀光渡假，故當地的渡假村、高爾夫球場、主題樂園、酒店等旅遊休閒設施林立。每年夏天，邁阿密（Miami）、傑克遜維爾（Jacksonville）等沿岸城市的沙灘都人頭湧湧。中部城市奧蘭多更是全國主題樂園最集中的城市，迪士尼、環球影城、樂高樂園（Legoland）、鱷魚樂園（Gatorland）、甘迺迪航天中心園區……

如此列舉，就可明白為何佛羅里達州要那麼急於重啟經濟了。

疫情關係，主題樂園關閉，小朋友只能在家附近玩耍了。（路透社）

佛州經濟對病毒的「先天脆弱」

佛羅里達州極度依賴旅遊休閒行業。根據Rockport Analytics的分析報告，2018年旅遊休閒行業為佛羅里達州帶來913億美元（約7078.8億港元）經濟收入，聘請了約150萬名員工，同時亦為地方政府帶來120億美元（約930.4億港元）稅收。

單單是奧蘭多迪士尼樂園，便在當地聘請了70,000名員工──這是全美單一公司在單一地方聘請員工數目最多的一項紀錄。

疫情重創當地旅遊業，國際旅遊運輸斷裂，州內旅遊休閒業界只能靠國內旅客消費支撐收入。不過，美國各州份本身也各自祭出居家隔離令、限聚令，這對當地旅遊業界來說，儼如雪上加霜。而且，該類行業聘請大量短約或臨時性員工。因此，酒店、渡假村、主題樂園開放與否，直接牽連到當地很多民眾的飯碗。

考慮到稅收、業績、個人生計，無論是政府、業界老闆或員工，很多人都急切希望能夠儘快重啟經濟，復市復工。所以，迪士尼抵住輿論壓力，也要重開──管理層不用開飯，底下70,000名基層員工也要開飯。

奧蘭多迪士尼樂園在當地疫情高峰下重開，遊客入場都戴着口罩。（AP）

按人口來說，佛羅里達是全美第三大州；按經濟總量來說，它是全美第四大州。若然佛羅里達是個國家，其本地生產總值將會使它成為全球第十七大經濟體。

因此，佛羅里達州的重要性不言而喻。在政治的層面來看，佛羅里達州不像加州、紐約州、德州，早已歸邊一黨（惟觀察家分析指今屆德州選情將有變數）。相反，在每屆總統大選，民主共和兩黨的參選人在佛羅里達州的支持率都不相伯仲。因此，佛羅里達州是兩黨的必爭之地。在2016年，特朗普便驚險的拿下了這州：29張選舉人票，將他送進白宮。

特朗普在2016年驚險拿下了佛羅里達州。（AP）

老年人的抉擇

影響選情的，除了是受復工政策影響的成年勞動人口，還有佛羅里達州內老年人口。佛羅里達州的舒適環境，吸引不少退休人士定居生活，所以州內有兩成居民屬於65歲以上長者，比全國平均標準的15%高。州內的薩姆特縣 （Sumter County）選區，是全美唯一一個65歲以上居民佔多數的選區，該縣有53%居民達退休年齡，為全國最高；而僅次第二高的縣，也是在佛羅里達州，為夏洛特縣（Charlotte County），當地有38%居民達退休年齡。

老年人士是感染新冠病毒高危群組。今輪佛州疫情大爆發，當地很多護老院都成為病毒聚散地，直接推高佛州的染疫人數。

他們在此場疫症之下，如何審視特朗普政府這幾個月以來的防疫及重振經濟措施，是他們決定在選票上剔選哪一格的關鍵。

根據2016年總統大選的出口民調顯示，當年有57%的65歲以上選民投給特朗普，高於投給民主黨對手希拉里（Hillary Clinton）的40%。至於45歲至64歲中年選民，也有56%投給特朗普，只有43%投給希拉里。45歲以上選民，已佔佛羅里達州全體選民六成，他們的選票對特朗普拿下該州份起了決定性作用。

四年過後，經歷過這場世紀肺炎疫情，這群選民會否改變投票意向？

佛羅里達州是美國的「老」州份，老年選民比例十分高。圖為西棕櫚灘（West Palm Beach）一處投票站。（Getty Images）

十一月衝線前的最後一關：颶風季

接下來的大西洋颶風季（即大約在6月至11月底期間），是佛羅里達州將要面對的巨大挑戰。位於加勒比海岸的佛羅里達州，身處北大西洋熱帶風暴和颶風恆常路徑，經常受到風災侵襲。根據美國國家海洋及大氣管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration）的數據顯示，佛羅里達州是全美天然災害損失保險理賠金額最高的州份。1986年至2015年的三十年期間，來自佛羅里達州的申索理賠金額便高達686億美元（約5318.9億港元）。

風暴來襲，當啟動開放避難中心等應急防災工作，將更難協調及實施社交距離等社區防疫措施。像護老院一類高危場所，其防疫工作定必因為風災而變得更加艱巨。在州內各大社區，防疫物資供應鏈亦會受到窒礙。佛羅里達州政府在接下來數月，如何應對天災和疫情的雙重挑戰，交出令人滿意抗災抗疫成績單？相信當地選民是最公正適宜的考官。

佛羅里達州身處北大西洋熱帶風暴和颶風恆常路徑，經常受到風災侵襲。（Getty Images）

急欲復工的工人、旅遊業界老闆，還有州內特別多的中老年選民，會否就是特朗普競選陣營經常掛在嘴邊的「沉默大多數」（silent majority）？特朗普主打的經濟復甦政策、「美國優先」等王牌，在新冠肺炎疫情下，能否再次打進這群選民的心坎之中？趁着颶風季，提高當地居民的滿意度及信任，對政府來說是最後契機，也是艱巨挑戰。

這個南部大州在今屆大選，可謂看點處處。佛羅里達州的「搖擺性格」，可能就是這般命中注定，自然天成。