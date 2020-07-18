開誠實商店慘遭洗劫「只剩桌子招牌」　5歲男童傷心獲網民鼓勵

許多地方都有誠實商店，需要靠顧客和老闆的誠信，店舖才能維持經營。英國一位5歲男童開設了一個誠實商店，販賣家裡產的山羊奶、肥皂等物品，但是他的店鋪近期卻遭小偷竊取一空，只剩下桌子和招牌保留着，令男童非常傷心，而該消息一曝光後，網友們都十分氣憤，並留言表示要幫助男童。

根據《BBC News》報導，這位5歲男童名叫哈里（Harry Clare），他在英國伍斯特郡莫爾文（Malvern）開了一家誠實商店，專門販賣家裡生產的山羊奶、肥皂、雞蛋等物品，但近日哈里一家人卻發現商店遭竊，只剩下桌子和招牌還留着，對此哈里相當難過。

哈里的母親羅茜（Rosie Clare）表示兒子在看完學校裏的一本關於店長的書後，就決定要當一名店長，因此他們才開了一家誠實商店，她說「我們自己生產山羊奶、潤唇膏、肥皂，我們覺得每個人都會經過這邊，所以幾個月前在車道末端設了一個小商店，哈里都會下去那邊顧店，確保貨物齊全，他真的很喜歡這樣做」，羅茜表示哈里不明白為什麼有人要偷他的東西。

英國一位5歲男童開設了一個誠實商店，販賣家裡產的山羊奶、肥皂等物品，但是他的店鋪近期卻遭小偷竊取一空，只剩下桌子和招牌保留著。（Twitter@PhilipSerrell）

羅茜表示損失的金額並不多，約有40英鎊（約港幣400元），哈里原本想用那些錢去買卡通雜誌，現在他們會四處尋找可以補貨的物品，只希望小偷不要再回來偷東西。

事後，一位名叫菲利普（Philip Serrell）的拍賣商也將這件事分享到Twitter上，他表示「他們（小偷）可能因為太羞恥而不敢還回來，但如果他們有看到這個訊息，我希望這會使他們好幾天無法入眠」，而不少網友也在底下留言，「這太可怕了，有什麼方法可以送一些錢過去」、「可怕，我希望這樣做的人還有良心，並將東西歸還」、「我希望能幫助哈里」。

This is Harry - he is 5 and runs a little honesty shop near to my Saleroom. Someone has stolen his money and his stock. They will probably be too ashamed to return either but if they get to read this I hope it costs them a few nights sleep. pic.twitter.com/p11jqZZB3y — Philip Serrell (@PhilipSerrell) July 14, 2020

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