【新聞教室】美國禁軍事設施掛南方邦聯旗　為何它飽受爭議？

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）7月17日公布新政策指引，全球所有美軍設施只准展示特定宣揚團結的旗幟，背後目的就是禁止展示「南方邦聯旗」。 為何要特別禁止這款旗幟？南方邦聯旗幟被視為美國史上極受爭議的旗幟，有人認為它標記著美國南部歷史，紀念昔日軍人的付出；但也有不少人視之為支持奴隸制度的象徵，是仇恨的標記。

什麼是南方邦聯旗？

南方邦聯旗其實就是「美利堅聯盟旗」，這個美利堅聯盟國（Confederate States of America）是指在1861至1865年間，由11個支持擁護奴隸制度的南方州所建立的政權。

美利堅聯盟旗是軍旗的長方形變體，上有13顆星，代表13個支持奴隸制度的州，當中包括南卡羅萊納州（South Carolina）、密西西比州（Mississippi）、佛羅里達州（Florida）等。

密蘇里州（Missouri）及肯塔基州（Kentucky）本來在南北戰爭中保持中立。後來兩州都另組成新政府，再獲美利堅聯盟國的承認，因此該兩州成為美利堅聯盟旗上的第12及第13顆星。

為何飽受爭議？

《Still Fighting The Civil War》的作者戈德菲爾德（David Goldfield）就認為，這面旗代表支持奴隸制，但亦有歷史遺產的意義。當美利堅聯盟國於1862年討論採用這面新軍旗時，顯然這面旗是象徵白人至上與一個奴隸制度主導的社會。惟在南北戰爭後，這面旗通常會在墳墓、紀念儀式、軍人重聚的場合上作為紀念物。當然，在美國黑人眼中，這面旗仍然承載著仇恨、壓迫及白人至上的歷史與遺產。

美國政府以往沒有禁用美利堅聯盟旗，白人至上主義者不時在集會遊行中高舉它，包括2017年8月在維珍尼亞州夏洛茨維爾（Charlottesville）舉行的團結右翼集會中。