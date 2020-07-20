跟她分手後4前男友都死了　非裔女子發文稱想盡快「脫單」

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非洲一些媒體7月17日報道，一位名叫芬蒂（Toni Fenty）的女子在Twitter上表示，她曾交過4任男友，其中3位和她分手後死亡，而第四任男友在9天前去世，令她開始相信自己是個運氣不好的人。

根據GH Gossip及Tori報道，芬蒂在Twitter分享4任男友死亡的經歷。她說，第一任男友與她分手後在2012年死亡；第二任男友在2014年過世，事件同樣發生在和她分手後；第三任男友則是在與她分開後3年死亡，而第四任男友9天前離世，芬蒂說：「當第四名男友死亡時，我開始相信我是運氣不好。」

芬蒂的推文引起網民熱烈討論。但她已刪除相關貼文，並表示需要儘快有一個新男友，她已厭倦單身。

↓↓↓芬蒂在Twitter上表示已厭倦單身：

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