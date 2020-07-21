中國美國阿聯酋　為何此時競相探索火星？　現在去最省錢

由於火星距離地球較遠，探測火星需要選擇它與地球距離最近的時機，而這樣的機會每隔26個月才有一次，在此期間，火星探測器從發射到抵達火星的時間最短也最節省燃料，從而降低探測成本。正因如此，多個國家趕在今年七月至八月短短幾周期間發射火星探測器。

阿聯酋希望號火星探測器已於20日從日本成功發射升空。中國將於七月下旬到八月上旬擇機實施首次火星探測任務，發射天問一號火星探測器，由軌道衛星、太空船和地面探測車三部分組成，任務目標是一次實現火星環繞、著陸和巡視探測。據了解，探測車將停留90個火星日，約地球上三個多月。

阿聯酋「希望」號火星探測器 日本火箭搭載升空：

+ 2

美國太空總署「毅力號」火星探測車計劃最快本月底發射，並將攜帶首架火星直升機「機智號」一同前往火星。按計劃，毅力號2021年2月18日在火星赤道以北的耶澤羅隕石坑登陸，其任務包括尋找可能在火星上存在過的生命跡象，探索火星的氣候和地質特徵，收集樣本以備未來送回地球，為人類登陸和探索火星探路等。

毅力號將收集500克土壤和岩石樣本放在隱蔽處，接着，歐洲太空總署製造的火星探測車將在火星着陸，將這些樣本放在金屬罐中，再把金屬罐放上火箭，發射到環火星軌道，最後再由無人太空船接取金屬罐送回地球，並在美國猶他州沙漠上空用降落傘空投金屬罐，在2031年前送到實驗室供科學家研究。毅力號還將嘗試從二氧化碳居多的火星大氣中提取氧氣，如果成功，未來人類登陸火星探險會更方便。

人類為何如此喜愛探索火星？歐洲太空總署表示，火星是太陽系中與地球最相似的行星，是研究地球外有無其他生命的最合適的地方。有證據表明，火星曾經有水，提供了潛在的宜居環境。美國太空總署表示，探索火星將可能有助於回答生命起源和演變的問題，火星還可能在未來為人類提供新的「家園」。

英國天文學家李茲說，有一種可能是，在太陽系誕生時，猛烈撞擊火星的隕石和小行星，可能使帶有火星初級生命的岩石彈到太空中，有些可能落到地球上，使地球有了生命，「這麼說來，地球上所有生命形式，包括人類，都源自火星，也就是我們都是火星人」。

【相關圖輯】火星日落超靚！NASA公開各行星日落片段 金星、天王星都有（點圖放大瀏覽）：

+ 34 + 33 + 32

【相關圖輯】研究指打機上癮20年後你將變成這樣 網民驚呼：像外星人（點圖放大瀏覽）：

+ 3 + 2

延伸閱讀：

花園爬行突遭家中鬥牛犬撕咬 15個月大女嬰不治

中國等34國人口將減少一半 世紀末全球人口一半是非洲人

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】