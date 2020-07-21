【新冠肺炎】500年來首遇裁員危機　英國倫敦塔衛士恐失業

身穿精緻紅黑制服的英國倫敦塔（Tower of London）衛士一向備受遊客歡迎。不過由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情打擊旅遊業，英國皇家宮殿衛隊面臨500年來首次裁員危機，這班倫敦塔衛士（Beefeater）將成首批裁員對象。

英國《衛報》7月20日報道，管理倫敦塔以及其他5個英國建築物的慈善組織、英國王室歷史宮殿管理組織（Historic Royal Palaces，HRP）正在尋求節流。組織2020年預期在因疫情出現1.12億美元赤字，而組織2019年在薪金方面的支出已逾5700萬美元。

倫敦塔衛士在1485年第一次由當時的亨利七世徵召，守衛倫敦塔的職責。時至今日，他們的職責已改變為導賞及與遊客自拍。倫敦塔2018年吸引近300萬名遊客，是英國最受歡迎的付費景點。

英國廣播公司（BBC）報道，HRP推出一項自願離職計劃，並表示之後可能會實行強制裁員計劃。

《衛報》報道指出，倫敦塔37名衛士中至少已有2人主動申請自願離職。雖然如此，其他非自願的減薪行動將有可能發生，因為組織企圖將薪金開支減至約3430萬美元。

這是宮殿衛隊自1485年組建以來首次面臨裁員危機。HRP行政總裁巴恩斯（John Barnes）形容是別無選擇，只能採取此辦法削減開支。

他解釋，HRP的80％收入都來自遊客，疫情已迫使組織暫時關閉6個宮殿遺址近4個月，這對組織財務造成毀滅性打擊。

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