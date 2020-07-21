巴勒斯坦孝順子每天爬到醫院窗邊探確診病母　最後與母隔窗訣別

新冠肺炎（COVID-19）傳染度高，很多地方的醫院也禁止家屬探訪患者。在中東約旦河西岸（West Bank）的小鎮，一名巴勒斯坦的孝順青年為了能與染疫的母親見面，每天冒險爬上位於2樓的醫院病房窗邊，靜靜地隔窗看着母親，直到她離世，照片之後在網上廣傳，令很多人大受感動。

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs — Mohamad Safa (@mhdksafa) July 18, 2020

73歲的拉斯米（Rasmi Suwaiti）生前患有白血病，之後再感染新型冠狀病毒肺炎，由於病情轉差，她獲送入深切治療部。她的30歲兒子蘇韋提（Jihad Al-Suwaiti）知道她病情不樂觀後，每天也會爬水管到病房的窗邊，然後蹲坐在一旁看她。不幸地，拉斯米於7月16日不敵病魔，離開人世。

蘇韋提向傳媒表示「我坐在深切治療部病房的窗外，無助地看着她度過最後的時光。」蘇韋提的兄弟稱，蘇韋提與母親關係親密，特別是在父親於15年前離世之後。

蘇韋提蹲坐於病房窗前的一幕被網民拍攝下來，並上傳到網上。很多網民被蘇韋提的孝順深深感動。有人留言指，希望民眾在疫情期間每天外出時也要想想自己的家人。

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