【另類網紅】追波跳水跪食樣樣齊　美國女子專職扮狗竟月入超豐厚

21歲的美國女子珍娜四肢着地趴在地上，兩隻眼睛圓睜看著鏡頭，邊開心地用嘴把東西撿起來，移動的方式和反應都讓人覺得她好像一隻真的狗。這些行為對她來說再正常不過，因為扮狗就是她的全職工作。客人們每月付錢「訂閱」她的影片，也有人專門付錢要求她在影片中做出「指定動作」。根據英國鏡報報道，藉由拍這些影片，珍娜的月收入可以達到6位數美金以上。

珍娜菲利浦（Jenna Phillips）來自美國德州，原本只是一個普通的眼鏡行店員。某天她開始在成人互動影片網站OnlyFans上傳影片，但並沒有引起關注。直到某天兩個客人要求她拍攝「寵物場景影片」，她才找到另外一個自己可以發揮的新天地。

Jenna Philips拍攝扮狗影片截圖：

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在這些影片中，珍娜會像一條狗般地走路、打滾、把丟出去的球撿回來，並在被稱讚「好女孩」時表現出開心的反應。珍娜表示，她從小就喜歡假裝自己是一條狗，這也讓我決心投入這個產業。「在扮演的時候我不會覺得那是虛擬的，而是我真實人格的一部分。」

而在她決定扮狗以後，她的頻道也得到了爆發式的成長。訂閱她的影片一個月要花約160港幣，但她的主要收入來自指定內容的客製化影片，這類型的影片一段可以收費9,600港幣，愈稀奇古怪的要求，收費愈高。

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雖然在很多人的眼裡，這樣的行為難以理解、甚至是無法接受。但珍娜不以為意，她認為自己沒有做錯任何事，且樂於以這樣的方式維生。「是粉絲給了我這一切，我很感激」她說。

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