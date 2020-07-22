【新冠肺炎】東京奧運延期一年　企業看不見前路

日本東京奧運及殘奧運動會，原定於7月24日開幕，但因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情關係，延期一年至2021年舉行。日本多間企業為準備奧運，自日本成功獲得主辦權一刻已磨拳擦掌，但疫情來襲令所有人驚惶失措。直到今天，很多企業仍看不見前景。

在晴海東奧選手村的倉庫，放着上萬張床墊。它們都是日本著名寢具品牌愛維福（Airweave）提供，為2020東奧運動員特製的床墊。不過由於東奧延期，現在所有床墊都只能放在倉庫中，等待處置。

圖為3月31日，東京晴海區的選手村。這裏已建成一座又一座的公寓，等待奧運選手前來入住。（Getty）

愛維福為準備這些床墊花盡了心思，床墊分成三層，可按運動員需要增減厚度，更具備輕身、易洗、可回收的特色。愛維福自2012年已開始為世界運動員提供床墊，也是這次東奧的指定贊助商之一。

愛維福的老闆高岡本州正好也是在7月24日生日，與東奧開幕日同一天。2020年60歲的他原想慶祝自己的生日到來，在東京奧運後直接退休：「現在要再等多一年了。」

已有撐不下倒閉的企業

存倉需要支出，但畢竟製成的床墊一年後可繼續使用不會浪費，高岡老闆是比較幸運的一群。其他的如航空公司，酒店就沒那麼幸運，疫情不但令東奧延期，還令整個旅遊業陷入低谷。

日本訪日旅客連續3個月較去年同期暴減99.9%，著名連鎖膠囊酒店First Cabin在4月宣布破產，全國所有直營店結束營業。

全日本航空發言人表示，現在的目標是為活過今年：「我們還沒想像明年東奧會發生甚麼事呢。」

圖為4月20日東京一個車站，海報還寫着7月24日的舉行日。（Getty）

除了大企業，東奧的延期對小商戶也帶來衝擊。在東京淺草仲見世通，一間有着135年歷史的米餅小店「評判堂」在7月10日結束營業。當代店長，同時是淺草觀光聯盟會長的富士滋美說道，結束營業是無可奈何的事。

「因為根本沒有旅客到來，我要把我半間店的存貨當垃圾棄掉。」「雖然東奧只有一次，但我想旅客在訪問日本後，能傳達日本美好的訊息出去，讓更多旅客到來。」富士說道：「延期讓我太失望了。」

「精簡」奧運會有多精簡？

撐不過2020年的商戶只能倒閉，但即使撐得過亦不知前路如何。假若疫情無法在2021年平息，東奧要「精簡」舉行，誰也不知道規模會變成怎樣。有預測指會場或會限制人數、邀請少一點VIP、或減少一點大型慶祝活動。

這對所有贊助商而言都不是樂事，因為縮小規模舉行，意味商品的曝光率降低，減少宣傳效果，但已付的錢不可能回收。

在廣告巨頭電通的大力支持下，日本企業對奧運會的贊助額打破紀錄。日本共有62家公司簽約成為東奧的贊助商，贊助額超過30億美元。這一總額並不包括豐田汽車；豐田汽車是國際奧委會的14個全球金牌合作夥伴之一，據報豐田2015年簽署為期8年的贊助合約，價值超過8億美元。

圖為3月28日，東京一個東奧宣傳海報。（Getty）

贊助企業應如何生存

要成為贊助商除捐錢，還需要支付年費。東奧的贊助商分為四級，繼最高級的金牌合作夥伴後，次一級的是官方合作夥伴。上述寢具品牌愛維福便屬這一級，除了贊助上萬張床墊，愛維福還要支付不少於10億日圓（約7000萬港元）的年費。

共同社報道，為應付因東奧延期的額外支出，日本奧委會正要求贊助商增加贊助費。新冠疫情已令不少行業整體業務變差，增加贊助費無疑令不少企業難堪。

國際奧委會已表明，閉門作賽是他們不願樂見的，日本首相安倍晉三亦表示，東京奧運只會延期一年，暗示若疫情在2021年依然嚴峻，東奧將無可避免取消。

愛維福的老闆高岡本州把目光投向了2022年的北京冬奧：「運動員不是只有一次參加奧運的機會。」「即使奧運取消，我們亦能夠把我們的床供予其他奧運會。」

愛維福的樂觀明顯地與其他企業不同，對更多企業來說，奧運能否舉行，是一次全贏或全輸的選擇。若然東奧取消，這無疑對日本是一場災難。