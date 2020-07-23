【強制戴口罩】全球措施一覽　哪個國家重罰「無罩者」可判3年？

新冠肺炎（COVID-19）在全球多地繼續蔓延，隨着疫情升溫，香港開始強制民眾在室內公眾地方強制戴口罩。在外國又是如何？英國媒體7月中報道，全球已有超過120個地區推出強制民眾戴口罩的措施。部分地方甚至表明，拒絕戴口罩者可獲判監禁。

圖為2020年7月17日，捷克總理巴比什在歐盟峰會的記者會上發言，期間戴上口罩。（Reuters）

在疫情初期，全球多個國家或機構一度叫健康民眾不要戴口罩，以留給身體不適及負責照顧患者的人，包括世界衛生組織（WHO）、歐美國家等，但之後都紛紛改口，例如世衛終於在6月更新指引，鼓勵公眾在公眾場合戴口罩。

隨着疫情愈見惡化，多個地方推措施強制民眾戴口罩，例如澳洲的墨爾本7月19日宣布將強制民眾在公眾地方就要戴口罩。英國《衛報》報道，全球已有超過120個地區推出強制民眾戴口罩的措施。

卡塔爾：拒戴口罩者最高可獲判3年監禁

香港目前強制民眾在室內公眾地方、公共交通總站和轉乘處要佩戴口罩，違例者會定額罰款2000港元，亦可遭處以最高罰款5000港元。事實上，外地有部分地方更「辣」，在北非的摩洛哥，違法者最高可被判監禁3個月並罰款1,300迪拉姆（約2700港元），在中東卡塔爾，更是最高可囚3年。

英國牛津大學初級衞生保健科學教授格林哈爾希（Trish Greenhalgh）7月接受《觀察家報》（Observer）訪問時指，很多國家成功推廣戴口罩，國內的死亡率較低，少人戴口罩的國家的死亡率正大增。倫敦大學學院流行病學家拉扎里諾（Antonio Lazzarino）表示，證明遮蓋臉部有助防止疫情擴散的證據依然很弱，擔心戴口罩變成重啟經濟的藉口。

以下為各國實施的戴口罩措施一覽：

3月

委內瑞拉：是其中一個首先要求民眾在公共場所戴口罩的國家。

越南：3月16日強制要求民眾在公共場所戴口罩。

捷克：3月18日成為首個要求民眾在超市、藥房及公共交通工具上戴口罩的歐洲國家。

4月

奧地利：4月6日強制要求民眾在公共場所戴口罩。總理庫爾茨（Sebastian Kurz）承認要國民戴口罩是個「大調整」，因為國內不流行戴口罩。

摩洛哥：4月7日強制要求民眾戴口罩，違法者最高可被判監禁3個月，並罰款1,300迪拉姆（約2700港元）。

土耳其：4月7日要求民眾在購物時，及在人多的公共場所戴口罩。政府決定向每個家庭免費派發口罩。

波蘭：4月16日要求民眾以口罩或布料遮蓋口鼻，連在公園、沙灘、路上及廣場等露天地方也不例外。

圖為2020年7月17日，巴基斯坦一名男子在市集售賣牛隻時戴上口罩。（Reuters）

5月

法國：5月10日強制民眾在乘坐交通工具時戴口罩，至7月再擴大範圍至室內公共場所。

卡塔爾：5月17日要求民眾在公共場所戴口罩，否則最高可被判監禁3年及罰款5.5萬美元（約42.6萬港元）。

西班牙：5月20日起要求所有6歲以上人士在室內的公共場所戴口罩，若未能與他人在室外保持至少兩米距離，也要戴口罩。

韓國：5月26日強制民眾在公共交通工具及的士上戴口罩。

黎巴嫩：5月29日強制民眾在公共場所戴口罩，違者可被罰款33美元。

巴基斯坦：5月30日強制民眾在人多的公共場所戴口罩，如清真寺、市集、商場及公共交通工具上。

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6月

英格蘭：6月15日要求民眾在公共交通工具上戴口罩，7月24日起要求他們在商店及超市內也要戴口罩。違者最高可被罰款100英鎊。蘇格蘭已在7月10日起強制民眾進入商店時戴口罩。

7月

澳洲維多利亞省：7月23日起要求墨爾本市民和米切爾郡民眾（12歲以下兒童除外）在公共場所戴口罩。如果民眾因非必要原因外出而且沒有戴口罩，最高可被罰款200澳元。