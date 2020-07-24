不用運動3周「減11公斤」？韓營養師實測荷里活女星ABC果汁減肥法

瘦身菜單總是不給力？天氣熱更讓人不想運動該怎麼辦？想瘦身卻找不到好方法的女孩們，今年夏天有福了！早前韓國綜藝節目《健康的開始，身體的對話》就介紹了一套超神奇「ABC果汁瘦身法」，不只執行容易、不用流汗，甚至只要一杯清涼果汁就能輕鬆瘦出馬甲線！而這杯ABC果汁除了在韓國掀起熱議之外，甚至有韓國女星實際實測當早餐飲用，沒想到只需三周就能大甩近11公斤！究竟這個減肥妙招該怎麼吃？就讓儂編帶你繼續看下去！

荷里活女星都瘋狂「ABC瘦身果汁」

近期韓國少女間最火的話題，就是這杯「ABC果汁」！「ABC果汁」早在前兩年就已經是許多荷里活女星的私房瘦身菜單之一，直到最近韓國綜藝節目《健康的開始，身體的對話》邀來了韓國資深主持人實際實測，再次掀起討論度！

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實測結果，女星不僅雙下巴消失了，就連體重也在三周內大甩近10公斤！說到這你一定也很好奇，這杯神奇的「ABC果汁」裡面到底裝了甚麼？ABC果汁其實就是以蘋果、紅菜頭及蘿蔔，再加上一杯水並打成果汁，既有營養又能促進代謝，是連營養師都讚賞的輕食飲品呢！

不過，「ABC果汁」在飲食上也有前提，那就是必須空腹喝！節目中也提到，由於蘋果中含有果膠，具有豐富膳食纖維，可以阻隔脂肪吸收，而紅菜頭及紅蘿蔔則含有抗氧化物質，能抑制內臟中的脂肪形成與堆積，在早上空腹時喝一杯取代早餐，既能加速代謝，也能讓體態更輕盈、氣色更加紅潤！

當然了，在實測中營養師也提醒，ABC果汁若拿來取代三餐營養依舊不夠，在搭配上可以搭個水煮蛋、水煮雞肉等，中餐可以將ABC果汁作為減量正餐的副食來飲用，填補飽足感、控制熱量同時也不會失了健康！另外，不論減肥菜單再完善，規律生活作息和運動還是很重要，若不想流汗，也可以試著以夜晚、清晨快步健走替代慢跑，對於瘦身也很有幫助喔！

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