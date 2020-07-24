韓國釜山首爾多地嚴重雨災3死1失蹤　水浸巴士乘客踩椅子上避積水

韓國多處昨（23日）遭暴雨襲擊，韓國氣象局於當日針對釜山、蔚山等東南地區發布大雨警告，據外媒報道首爾市區昨晚已關閉部分道路。不少網友在社群發文曝慘況，只見大雨淹進公車內，不少人被迫站在座椅上，雨水也不斷灌進地下道中，甚至有網友拍攝釜山站路面淹水情形，目測路面積水已高出半個車輪。

🔻韓國多地出現嚴重水災，釀成至少3死1失蹤，點擊圖輯觀看釜山情況🔻

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根據「Yonhap News Agency」報道，昨日（23日）大雨侵襲韓國多個區域，包括首爾、釜山、仁川、蔚山、江原道等地區都遭到豪雨襲擊，各地進入高度戒備狀態，韓國氣象局（KMA）當日下午十時三十分向東南地區發布大雨警告，針對首爾、仁川、京畿道等地則陸續發佈大雨預警，截至當晚九時，首爾降雨量約達100毫米，首爾當晚也已關閉部分道路。

🔻韓國釜山一輛公車內出現嚴重積水，乘客被迫站在座椅上避難🔻

昨日有不少韓國網友在社群上傳降雨實況，其中有人在釜山公車內，積水浸滿整輛公車，乘客被迫站在座椅上避難，另外有人也拍攝釜山地下道的情況，只見雨水不斷從樓梯灌入地下道，畫面驚人，而有網友也拍攝釜山站外的降雨狀況，不少車輛行經已達半個車輪高的積水，路面產生陣陣波浪，讓網友直呼「釜山站上空掀起了一股浪潮？」

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事實上，韓國釜山已有多個路段出現嚴重積水，甚至有不少車輛被泡在積水中，釜山地下鐵內也出現嚴重積水，而韓國氣象局預估降雨會持續到24日，江原道和慶尚部分地區每小時將會降雨30至50毫米，韓國其他區域則預計每小時有30毫米的降水。

釜山雨水湧入鐵路站狀況：

omg Busan Station situation.. the rain https://t.co/5bjZdvDHrU — 𝒜 ⁷ 🐹 🌙✨ (@JlNSONYEONDAN) July 23, 2020

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】