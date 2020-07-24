俄羅斯「透視裝」俏護士繼模特兒後再添新身份　成電視台天氣小姐

現年23歲的俄羅斯女護士茹科娃（Nadezhda Zhukova）之前在圖拉市（Tula）醫院照顧新冠病人時，因為所穿的防護衣讓她熱到受不了，因此在防護衣下僅穿着內衣就上工。照片流出後引起了轟動。

最初她受到醫院上級的紀律處分。但此一事件讓她爆紅，獲得各路人馬的聲援，當中包括普京總統的前保鏢兼好友、圖拉州州長久明（Alexey Dyumin）對她的力挺。自此她因禍得福，不但紀律處分被撤銷、有機會受訓以實現她當醫生的夢想、稍早時還為俄羅斯運動品牌擔任模特兒。不過茹科娃堅持認為，任何事情都不會使她離開鍾愛的醫界。

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後來更獲運動品牌Zasport邀請為代言人：

如今她又獲得了一個新的身份：成為圖拉州當地電視台Vesti Tula的氣象女郎。 談到這個新角色時，茹科娃說：「對我來說，這是一件大事。謝謝大家讓我機會學習。我的父母會在晚上下班後觀看我的播報。」她尤其感謝久明對她的支持。

成為電視台氣象女郎的茹科娃（點圖放大）：

談起當初朋友向她展示在網路瘋傳、她在透明防護衣下僅穿着內衣照顧病人的照片時，茹科娃承認當時她被「嚇到了」。她說：「我沒有男朋友，所幸我的朋友們都全力支持我。我想繼續學習成為一名醫生。我不怕被感染。儘管疫情會造成生命損失，給我們帶來壓力、睡眠不足，但我敢肯定，我們會抗疫成功，最主要的是，要保持積極的態度。」

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