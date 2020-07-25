英國倫敦肌肉男挑戰「口罩令」　粉藍口罩遮下體遊街抗議

英國為對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情，要求英格蘭地區居民進入所有商店時，必須佩戴口罩，違者開罰。然而，倫敦一名男子似乎是不滿新規，竟然脫光上街，並把口罩當成丁字褲，引起路人側目。

《每日郵報》報導，一名近乎全裸的男子來到倫敦牛津街（Oxford Street），他沒有把口罩戴在臉上，而是用口罩遮住下體，當成丁字褲使用，上街秀出腹肌。其他路人見狀後則露出困惑的神色。

《每日郵報》報道，一名近乎全裸的男子來到倫敦牛津街（Oxford Street），他沒有把口罩戴在臉上，而是用口罩遮住下體，當成丁字褲使用，在街上騷出健碩身型。路人見狀露出困惑神色（Reuters）

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還不清楚男子這樣做的詳細動機；若他不戴口罩進到店家，很可能會被拒絕入內。英格蘭地區從24日開始規定，民眾入店必須戴上口罩，違者將開罰100英鎊（約991港元）。此前，英格蘭要求，乘客搭乘大眾運輸工具時必須蓋住臉部，避免飛沫噴出。

並非所有民眾都願意遵守規定，部分店家也不想強制顧客戴口罩，就怕傷了和氣。英格蘭一家超市還爆發紛爭，有客人質疑為何其他顧客沒戴口罩。另一方面，有麥當勞的員工要求未佩戴口罩的客人離開，氣氛有些緊張。

英格蘭地區強制要求，市民進入店家必須戴上口罩（Reuters）

根據規定，客人進入英格蘭地區銀行時也必須戴口罩，孩童或有特殊情況的民眾則可不用。警方敦促，商家應該拒絕沒戴口罩的顧客進入。

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