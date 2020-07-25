美漢每周買彩票與老友約定中獎即平分　28年後中1.7億兌現承諾

美國威斯康辛州一對好友28年前約定，若日後其中一人中了強力球（Powerball）彩券頭獎就平分，未料近日夢想成真，中了2200萬美元（約1.7億港元），兩人23日一同開心領獎。

CNBC報道，庫克（Thomas Cook）在1992年與好友菲尼（Joseph Feeney）握手立誓，若中獎會有福同享，無奈數十年來都沒中獎。直到6月初庫克在一間油站便利商店買了一張強力球彩券，竟意外中了頭獎！令人感動的是，他沒忘記與菲尼的諾言，立刻打給對方告知這個喜訊。

菲尼一開始以為好友在開他玩笑，雖然兩人每周都會買彩券，但從未想過會真的中大獎（Twitter@wilottery）

菲尼一開始以為好友在開他玩笑，雖然兩人每周都會買彩券，但從未想過會真的中大獎。兩人最後選擇1670萬美元（約1.29億港元）的現金選項，扣掉稅後，各自拿到近570萬美元（約4400萬港元）獎金。

庫克目前已經辭掉工作，兩人都表示，未來會多花時間陪家人和旅行。

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