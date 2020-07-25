【美國疫情】一年5萬美元網上讀哈佛是否值得　學生左右為難

新冠肺炎（COVID-19）繼續在全球蔓延，在疫情嚴重的美國，名校如哈佛大學已表明打算在秋天開學時使用網絡形式上課，但對於本來開心考入哈佛的學生來說，此也是一個難題，名校學費昂貴，學生與家長願意付鈔，除了為其教學與證書外，也為了拓展人脈與校園生活，如今用一年5.4萬美元（41.6萬港元）網上讀哈佛，讓不少學子大感苦惱。

圖為2020年3月的美國哈佛校園內，受疫情關係影響，該校打算在2020年秋天開學時用網絡形式上課（Getty）

近日在美國多個媒體包括美國有線新聞網絡（CNN）、霍士新聞（Fox）、《紐約時報》等，都分別出現有關哈佛網絡授課的文章，可見此成為當地話題，但當中不少媒體問的是，一年用5萬多美元網上讀哈佛，是否值得？

3個選擇 個個難揀

由於疫情肆虐關係，校園生活短期內難以回復正常，根據CNN報道，哈佛也向學生提供3個選擇，但是對學生來說，如何選擇也是難題。

第一個選項是學生可以回校一學期，雖然也是網絡授課，但可以有宿舍生活，與其他學生有受限制的互動，惟價錢也是最貴，要6.3萬美元。

第二個選項是不回校園，直接在自己家中網絡上課，價錢較低但也要5.4萬美元。

第三個選項是直接休學一年，寄望在2021年秋季前疫情退燒，但既是明年疫情如何難以預料，且讓不少人有顧慮的是，停學一年可能會影響之後申請財政援助。

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失去人脈與校園生活

回校與否成為不少學生苦惱的事情，事實上，哈佛也稱由於疫情關係，只能邀請不多於4成學生回校上課，那麼剩下的學生在支付昂貴學費後要在網絡上課，是否值得成為各人觀點不同的話題，尤其是對很多人來說，讀大學也是想投入校園生活，拓展人脈，網絡上課始終未能填補這些體驗，反而更讓一些人認為，與網絡的免費公開課分別不明顯。

圖為2020年2月的普林斯頓大學校園內，該校宣布2020年學費「九折」（Getty）

大學面臨「回水」壓力

疫情導致學生未能如常使用學校設施，部份學校推出學費減免，但響應的大學不算多，普林斯頓大學（Princeton University）宣告學費九折，但全年學費也要4.8萬美元，至於哈佛大學繼續「正價」，則會於夏季為全年遙距授課的學生提供免費課程。

據英國媒體報道，有些美國學生已對大學不肯減價感到不滿，並在網上發起聯署，要求大學「回水」。