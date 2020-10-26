美國大胃王10分鐘鯨吞75隻熱狗奪冠　專家推斷人類食量極限

在今年的熱狗大胃王比賽上，「大白鯊」切斯納特又打破世界紀錄了，究竟，被他吃下肚的東西都到哪裡去了呢？

2020年熱狗大胃王競食比賽花絮：

+ 7 + 7 + 7

2020年熱狗大胃王大賽

每年7月4日，除了是美國國慶日，也是著名的「尼頓熱狗大胃王」 （Nathan's Hot Dog Eating Contest）比賽日。

今年受到COVID-19（新冠肺炎）的影響，讓大胃王比賽的規模縮水不少，只剩下10個人報名，也不見每年在場外加油打氣的熱情觀眾。

再度破紀錄

即便如此，這都沒有擋下「大白鯊」切斯納特（Joey Chestnut）的奪冠決心，今年他在 10分鐘內吃下75份熱狗堡，成功拿下生涯第13座熱狗大胃王冠軍，將連霸次數推進到6次，還順手破了世界紀錄。

【相關文章】日本暴食三姊妹聯誼鯨吞39份鰻魚飯 秒速食完男生嚇到死魚臉

+ 30 + 30 + 30

冠軍紀錄年年成長

攤開歷年來熱狗大胃王冠軍的成績，大胃王們吞下的熱狗堡數量幾乎可以說是年年增長。1980年時，當年冠軍在時間內吞下10份熱狗；但是到了2020年，切斯納特在10分鐘內吞下75份熱狗堡。就在這40年間，大胃王冠軍的成績成長超過7倍。

紀錄成長速度驚人

總結歷年紀錄，海波特大學（High Point University）的生理學家斯莫里加（James Smoliga）便指出，以體育競賽來說，大胃王比賽打破紀錄的速度真的很驚人、沒有任何運動能與之相比，他說：「就算是百米賽跑或是馬拉松競賽的選手，他們這100年來也沒有將成績縮短一半以上。」

【相關圖輯】美國瘦身女王一年狠甩125磅 獨門減肥秘訣一招見效媒體爭相採訪

+ 30 + 30 + 30

大胃王的胃真的是無底洞嗎？

這樣的現象自然讓斯莫里加很疑惑，難道大胃王們的胃真的像無底洞一樣毫無上限嗎？

於是，他以熱狗大胃王比賽的數據為基礎，將人的消化速度和胃的伸展能力列入考量，並用數學模型推算出結論：理論上，人類的極限大約是每分鐘可以吃下832克的食物，跟其他動物相比，小勝了每分鐘可以吃下798克的灰熊，但遠少於每分鐘可以吃下1,119克的灰狼。

魔法數字：83份

如果以「尼頓的知名熱狗大胃王大賽」的賽制為參考換算，理論上大胃王們的極限大約是能在10分鐘內吞下83份熱狗。換言之，今年冠軍「大白鯊」切斯納特創下的75份熱狗已經相當接近人的理論極限。

【相關圖輯】日本肥仔向女神表白卻慘遭好友奪愛 決心激減45公斤變爆肌型男

+ 8 + 8 + 8

有訓練有差

不過對於斯莫里的推算結果，賓尼法夕亞大學佩爾曼醫學院（University of Pennsylvania Perelman School of Medicine）的腸胃專家梅斯（David Metz）相信，關鍵其實在這些專業大胃王們是有計劃地在訓練自己的胃；像是在一定時間吞下大量的食物和水，好讓胃能在短時間伸展、容納一般人遠遠無法承受的食物量——2007年，梅斯曾比較專業大胃王和普通人的喝水能力，發現大胃王們可以在2分鐘內喝下4.5公升的水，一般人只能喝下不到2公升。

只是理論極限，參考用就好

無論如何，開發出斯莫里加使用的數學模型的美國史丹佛大學生物學家丹尼（Mark Denny）指出，這項結果依然不夠準確，畢竟數學模型尚無法包含進所有的生理因素。此外，腸胃專家梅斯也表示，人們對大胃王的研究仍然所知甚微，對人類的胃的最大容量也了解不多，因此這份研究得出的數據只能做為一個參考。

有可能超過83份熱狗嗎？

話又說回來，「大白鯊」切斯納特今年也不過36歲，未來他是否有機會接近，甚至突破大胃王極限，只能等他用成績向世界證明了。

【相關圖輯】食慾大增成日肚餓 暴食後又肚瀉？可能這4種病作怪

+ 8 + 8 + 8

【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】