Marvel粉絲為開箱文「暴動」　Amazon驚現「雷神之鎚工具箱」

漫威（Marvel）電影中的6大初代復仇者中，每個粉絲都各有力推的超級英雄偶像。不過就在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）雷神托爾（Thor）給了所有影迷前所未有的驚喜，上一集他傷心經歷弟弟洛基之死後被星爵一行人救起，霸氣降落地球參戰，在《復仇者聯盟4》卻因為宇宙一半生命的消逝而自暴自棄變成「肥宅托爾」，不過與美國隊長（Captain America）、鐵甲奇俠（Iron Man）一起重新振作的他以三巨頭之姿對抗大魔王魁隆（Thanos），你是否也忍不住想要擁有那把連美國隊長都終於舉起的雷神之鎚（另譯「雷霆戰鎚」）呢？

如今你也可以跟雷神托爾演員一樣在廁所或家中各個地方擺起雷神之鎚啦！原來一名日本漫威迷在美國Amazon網站上看到一款「雷神之鎚工具箱」，馬上就心動下單，現在商品終於到貨並開心進行開箱，結果這款「雷神之鎚工具箱」實品非常令他驚豔！

雷神鎚內真的有個鎚 點擊放大瀏覽外觀及內裏乾坤：

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透過多張照片可以看見這款「雷神之鎚工具箱」不只外觀完美還原托爾的經典武器，打開箱子之後裏面也擺滿整套的實用器具，同時還附有一個雷神的小鎚子，相當具有收藏意義，同時當朋友來家裏作客時也能夠拿出來搞笑玩耍。

這項「雷神之鎚工具箱」（Mjolnir Hammer Tool Kit）售價為69.99美元，整個雷神之鎚工具箱的高度達到39厘米，拿起來真的有宛如化身漫威超級英雄之感。

日本漫威迷分享這款趣味商品之後馬上就吸引近10萬人狂讚，紛紛驚呼：「霸氣又實用！」、「是男人都想要一個」、「我的男友收到這個肯定會很開心」、「非常實用，感覺買了完全不虧」。

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