紀錄跨越「聖雅各之路」辛酸　新西蘭紀錄片42天拍攝呈現壯闊美景

榮登2019年度開票冠軍的紐西蘭電影《聖雅各的天空（Camino Skies）》，是紐澳2位青年導演史密斯（Noel Smyth）及格雷迪（Fergus Grady）聯合執導的首部紀錄電影。該片藉6個小人物，引領觀眾走上橫跨西班牙北部，全程長800公里的「聖雅各之路」（El Camino de Santiago），感受一路上所發生關於生命、愛與追尋的故事。《聖雅各的天空》讓觀眾從6個主角的淚水中看見人生希望，奇蹟式地擊敗奧斯卡最佳紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）所創的周末票房紀錄，並橫掃紐西蘭邊鋒影展最佳影片、新導演、新製片、攝影、剪輯等5項大獎提名。

紐西蘭電影《聖雅各的天空》榮登2019年度開票冠軍，奇蹟式地擊敗奧斯卡最佳紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）所創的周末票房紀錄。（《聖雅各的天空》劇照）

這部題材與票房同樣充滿奇蹟的電影《聖雅各的天空》，劇情描述：6位來自紐西蘭和澳洲的陌生旅人，各自踏上這條從法國到西班牙的「聖雅各之路」。他們在此不期而遇，途中雖得面對年齡與體力的嚴峻挑戰，卻從中學習到如何面對生命中的挫敗，並開始樂觀以對。他們揮灑42天的汗水與淚水，跨越了這條800公里的「人生之路」。途中風雨無歇，幸有旅伴扶持，將曾經心碎的人生際遇，化為大步向前的勇氣，並在抵達旅程終點時徹底脫胎換骨。全片隨機且意外地捕捉到許多關鍵時刻，不論主角的情緒潰堤、歡笑飲泣的畫面，都真實得令人動容，被媒體形容是「一部喚醒笑聲、淚水和奇蹟的電影」。

《聖雅各的天空》電影預告片截圖：

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已有千年歷史的「聖雅各之路」，是基督教三大朝聖古道之一，據傳整條路線對映著天上的銀河，能讓旅人心思清明。該路線東起法國庇里牛斯山腳，橫跨西班牙北部，最終抵達耶穌門徒雅各的埋葬地－西班牙聖地亞哥德孔波斯特拉大教堂（Santiago de Compostela Cathedral），全長800公里。曾沒落數百年的「聖雅各之路」，近20多年再度蔚為風潮，人們常為挑戰自我、救贖、健康而走，並同時洗滌身心靈。1987年，歐洲議會宣布「聖雅各之路」為歐洲第一條文化路線。1993年，該路線正式被定為聯合國世界文化遺產。荷里活女星Shirley MacLean曾以一個月時間走完這條智慧與啟示之路。「聖雅各的天空」2位紐澳年輕導演，則以42天完成這部跨越800公里拍攝的感人電影。

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不可思議的是，《聖雅各的天空》拍攝團隊僅由2位紐澳導演和1位音效師所組成。每位組員並背負着裝備上路，導演諾爾史密斯甚至勇扛重達22公斤的器材走完800公里全程，毅力與耐力均十分驚人。該片由《魔戒》、《哈比人》的後期製作公司剪輯完成，完美呈現「聖雅各之路」的壯闊美景。一拍完就獲選美國紐波特國際影展世界首映，並榮獲紐西蘭邊鋒影展最佳影片、新導演、新製片、攝影、剪輯等5項大獎提名，獲得評審極高評價，「細膩且節制地描繪朝聖者的人生酸楚，並將之動人地融入電影」。《聖雅各的天空》更擊敗了《赤手登峰》所創紀錄、榮登2019年紐西蘭年度週末票房冠軍。

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