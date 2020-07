美國CIA雕像Kryptos密碼30年無人能解　「謎語人」最後一次畀貼士

美國有一個30年來無人能解的謎題,就是置於維珍尼亞州蘭利(Langley)美國中央情報局(CIA)總部廣場的雕像Kryptos。它刻有4段密碼,其中3段已破解,第4段迄今仍是未有人能成功破譯。製作雕像的藝術家桑伯恩(Jim Sanborn)之前兩度「畀貼士」。1月是他第三次「提水」,也是最後一次麼做。

這個名為Kryptos的雕像,是由美國藝術家桑伯恩在80年代製作。他在編撰密碼方面毫無經驗,在數學方面亦不太擅長,於是向CIA前密碼學家協助。兩人合作花上4個月,完成這座雕像上「密碼」。

名為沙伊特(Edward Scheidt)的專家就是桑伯恩的拍檔。他曾是中情局密碼學中心的負責人。沙伊特教曉桑伯恩之後,後者便利用不同的技術、模式及矩陣,將變成密碼的訊息,置於Kryptos的設計。

這銅製屏風高12呎、寬20呎(高約3.65米、寬約6.09米),上面佈滿英文字母,是桑伯恩人手製作,在上面拼出近2,000個字母。它在1990年11月3日揭幕。

它的部分密碼已由美國家安全局(NSA)及CIA的職員,還有民眾破解。

美國中央情報局特設網頁,歡迎大家加入解謎的行列。(美國中情局網站)

雕像上刻有4段密碼,前3段破譯的結果為:

第一段:「在微妙的陰影和光線不足之間存在着細微差別」(Between subtle shading and the absence of light lies the nuance of iqlusion.)iqlusion是作者將illusion刻意併錯的,他想藉此令人困惑。

第二段為「它是完全隱形,怎麼可能呢?他們用了地球磁場,收集得來的資訊傳送到地底無人知道的地點。蘭利(CIA總部所在地)知道嗎?他們應該知道:謎底被埋在某處。誰知道真正的地點呢?只有WW(時任CIA局長William H. Webster名字縮寫)。北緯38度57分6點5秒,西緯77度8分44秒。 第二層。」(It was totally invisible. How's that possible? They used the earth's magnetic field. x The information was gathered and transmitted undergruund to an unknown location. x Does Langley know about this? They should: it's buried out there somewhere. x Who knows the exact location? Only WW. This was his last message. x Thirty eight degrees fifty seven minutes six point five seconds north, seventy seven degrees eight minutes forty four seconds west. Layer two.)

第三段為「慢慢地、緩慢地,擋住門口下部的瓦礫遺跡被移走了,我用顫抖的雙手在左上角挖了小洞,接着將洞口又挖大一點。我把蠟燭塞進去查看,從室內走出來的熱空氣讓火苗閃爍,但目前房內的細節從薄霧後現身,你能看到些什麼嗎? 」(Slowly, desparatly slowly, the remains of passage debris that encumbered the lower part of the doorway was removed. With trembling hands I made a tiny breach in the upper left-hand corner. And then, widening the hole a little, I inserted the candle and peered in. The hot air escaping from the chamber caused the flame to flicker, but presently details of the room within emerged from the mist. x Can you see anything? q)

圖為最後97個尚未破譯的密碼,您有興趣試試身手嗎?(美國中情局網站截圖)

最後一段97個字的密碼,至今無人能夠破解。桑伯恩曾在2010年第一次給予提示,稱密碼第64至69個字母(NYPVTT )代表柏林(Berlin)。2014年時公開第二個「貼士」:第70至74個字母(MZFPK)代表時鐘(Clock)。美國《紐約時報》1月29日所載文章中,是他第三次對外「提水」、也是最後一次這麼做:第26至34個字母代表東北方(Northeast)。

桑伯恩守着Kryptos的秘密多年,不少對密碼感興趣的人走到他家門前,查詢自己的答案是不是正確,於是他設計一個電郵投稿制度:認為自己已找到答案的人,可將它發過去,並且匯款50美元到指定帳戶。桑伯恩會盡量在一周內回覆,告訴寄件者是否已經猜到謎底。