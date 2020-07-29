全球玄學大師抗疫奇法：拜「新冠女神」、保護地球儀式、親吻療法

今年2月份，網絡上出現過這樣一個問題：新冠病毒會成「神」麼？最近答案來了，這「造神」事兒被一位印度老哥給安排了：老哥名叫Anilan，全世界都在與新冠病毒做鬥爭的時候，他開闢了一個新的對抗方式，給「新型冠狀病毒女神」修建了一座神廟，並將其供奉上了神龕。

當然，這座「神廟」並不大，用的是他平時祈禱的房間，裏面還能看到迦梨女神的畫像；而與其他祈禱房間不同是的，畫像前面多一個手工製作的冠狀病毒雕像（點擊放大）：

Anilan表示他根據印度教傳統，感受到了這位女神，並且決定向她祈禱，朝拜。當然，他不是想讓新冠女神帶走更多的人，而是祈禱她讓病毒退散。並且他希望自己的祈禱能讓世界變得更好，尤其是祝福那些正在與新冠病毒戰鬥的防疫人員，科學家，消防救援人員等等。

這種神奇操作瞬間引發了爭議。有人認為這算是善事，但反對者覺得這種善事毫無用處。更多網友認為這種行為有點可笑，甚至有人懷疑，他是用宗教的名義來圈錢。對於爭議，Anilan並不在意。他認為信仰是他的自由，也是他的權利，同時也符合宗教傳統。有網友解釋說，根據印度教傳統，自然和自然現象本身就是他們的崇拜對象，同時神的形式有很多，有種說法是存在3億3千萬神明，神性存在於我們身邊的每一個分子中。也就是說，世間很多事物都能被崇拜。

與此同時，Anilan也並沒有搞出什麼誇張的宗教活動、派對，反而很遵守社交距離。老哥並不鼓勵信徒到他家祈禱，因為他覺得當務之急是挽救生命。也不鼓勵向「新冠女神」捐錢，並解釋這是他的個人信仰，沒有要求任何人追隨他。同時他在採訪中說，他也在試圖傳遞一個信息，那就是在科學家研製出疫苗之前，人們必須團結、戰鬥、祈禱，避免恐懼的蔓延。

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而在印度，將病毒奉為「神明」的不止Anilan一人，但大多數人想的並沒有他這麼多。據介紹，在印度多個地區的村莊中，都存在一些崇拜「新冠女神」的居民。例如其中在West Bengal邦中，信奉者一起設立神龕、吟唱歌曲、燒香、祭祀。這些人的年齡從20歲到70歲不等，打算每週都進行這樣的祭祀活動，直到女神滿意，帶走病毒為止。

其實在古代，疾病成「神」並不罕見，例如我國的「痘疹娘娘」就是因為科技不發達，疾病致死率高，進而逐漸衍生出來的。但這事放在2020年，違和感就比較強烈了。不過恰好也是在今年，類似的事情還真就不少，除了將病毒看做是神，還有很多人想要用玄學的方式幹掉它。

例如備受爭議的馬來西亞巫師Raja Bomoh，他聲稱自己製造了一個保護屏障，用來保護世界免受病毒威脅。具體方式簡單粗暴，他先用一個祖傳的望遠鏡，觀察桌子上的地球儀，然後進行儀式，念咒、祈禱、施法等等。不過有趣的是，他除了「做法」，還提醒大眾盡量不要外出，外出後也要勤洗手，另外還要清潔嘴、鼻孔、耳垂和臉。看來這波應該是科學+魔法了（點擊放大）：

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另外不得不提的，還有美國電視福音傳道者Kenneth Copeland，他的名聲也很差，這位老大爺涉嫌將信徒的捐款用於購買豪宅、私人飛機，曾引發巨大爭議。而在美國疫情爆發期間，他的表現極為搶眼，因為3月的時候，他搞了一次電視「施法」，當場對病毒進行了判決，並宣布已經贏了。

當然，那次審判沒起到任何效果，不過也有樂觀的人認為病毒差點被笑死。接著4月他號稱召喚了「上帝之風」，要吹走病毒，讓它永遠再也回不來。這場表演極富張力，以至於很多網友覺得，他這吹風動作不是在吹走病毒，而是在傳播病毒。

目前已經到了7月底，美國的疫情數據其實依然不太樂觀。人在茫然的時候總會尋求一些精神力量，但顯然不能過度依賴也不能太盲目。否則就會像現在這樣，病毒又要當神仙接受祈禱，又要做惡魔接受審判，沒準都已經被人類繞暈了。但其實人類的操作還可以更魔幻，事情依然還是發生在印度。

據報導，有一位老哥自稱「聖人」，聲稱自己可以用「親吻療法」驅邪，自己只要親吻一下患者的手背，就能奇蹟般地治癒疾病，包括新型冠狀病毒肺炎。但沒想到，新冠病毒專治各種不服：

印媒有關「親吻療法」施術者染疫亡並傳染20人的報道（印度時報網站截圖）

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