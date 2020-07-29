【美國示威】波特蘭「裸體雅典娜」身分曝光　稱象徵市民手無寸鐵

日前鄰近美國西雅圖的俄勒岡州（Oregon）波特蘭市（Portland），再度爆發聯邦人員鎮壓種族主義示威者事件，讓西雅圖（Seattle）人重新鼓起精神走上街頭，數千人參與「黑人的命也是命（Black Lives Matter）遊行」，是數周來規模最大一次。然而近日在遊行時一名波特蘭女抗議者，裸體與武裝警察對峙的畫面，快速在社群媒體上瘋傳，甚至被稱作「裸體雅典娜（Naked Athena）」，就在本月27日這名女子的真實身份也隨之曝光。

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根據《每日郵報》報道，該名暱稱「裸體雅典娜」的女子，受訪時表示自己的名字叫做珍（Jen），是一名30多歲的性工作者，當時在看到鎮暴警察擺出戰士般的姿勢，感到相當憤怒，於是就選擇脫下身上衣物用裸體的方式向警方抗議。

🔻「裸體雅典娜」示威時的照片🔻

報道中提到，珍脫下衣服的舉動並沒有事先計劃，但卻要思考很多事情，她提到自己的內心深處有一個女性化的感覺，讓她感到相當刺激，既平靜又感覺到害怕，裸體就是表達政治訴求的一種方式。

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在拍攝的畫面中可看見，珍當下大步邁向眼前穿着重型防護裝備的警察，但她卻感覺一點也不畏懼。珍也進一步解釋自己裸體的原因，她認為裸體可以證明示威民眾都是手無寸鐵的百姓，「清空他們的口袋，脫下他們的衣服，這裏沒有任何人攜帶武器」。

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🔻在波士頓，哥倫布雕像遭斬首🔻

🔻在明尼蘇達州，有民眾用腳踩倒下的哥倫布雕像🔻

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