【新聞背後】「人造太陽」核聚變成解決能源及氣候問題最理想方案

有「人造太陽」之稱、世界最大的核聚變裝置國際熱核聚變實驗堆（ITER）7月28日於法國開始組裝。新裝置將用作實驗和研究核聚變實用化的可行性，若成功將能實現以少量清潔燃料產生大量能源，成為人類解決能源及氣候問題的理想方案。

圖為7月28日，位於法國的國際熱核聚變實驗堆（ITER）。ITER在28日起正式開始組裝，未來將試驗和驗證核聚變商用發電的可能。（Getty）

英國《衛報》7月28日報道，項目參與國的代表當日參與了「人造太陽」ITER的安裝啟動儀式。該項目由歐盟、中國、美國、俄羅斯、英國、印度、日本和韓國聯合建設，共耗資200億歐元。

所謂核聚變，是核反應的一種。不過與核裂變由較重的原子分裂成較輕原子不同，核聚變是由輕變重的融合過程。兩者同樣可在過程中釋放能量，因此同被視為能量來源之一。

為何被稱為「人造太陽」？

在自然界中核聚變的最好例子是太陽，太陽以具大質量把氫不停壓縮，讓氫原子碰撞在一起。因原子核帶正電，氫原子在壓縮同時互相排斥，當壓力達到一個程度，排出的能量便會大過壓縮所需的能量，而這就是太陽的能量泉源，也是ITER「人造太陽」之意。

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+ 4 + 3 + 2

核聚變的作用早在人類研究核裂變的時候發現，人類最早實現核聚變的應用是氫彈，透過同時發生核裂變和核聚變，產生具大爆炸威力。

不過要讓核聚變成為能量來源，就必須加以控制。今天ITER的建造，最終目的之一就是尋找核聚變商用發電的可行性。

與使用核裂變技術的傳統核電廠不同，核聚變需要的是氘或氦-3（氫與氦的同位素），海水有大量的氘，而月球表面有大量的氦-3，原料來源較鈾豐富得多。

核聚變會較傳統核電安全

核聚變不產生廢氣，而所產生的核廢料半衰期較傳統核能短非常多，大大減少處理核廢料的難度和成本。同時核聚變的限制使發電廠即使出現意外，也不會出現如傳統核電廠般的災難事故。

核聚變要求合適的溫度及壓力下才能進行，一旦進行核聚變的環境改變（如容器受損），核聚變會自行停止。與核裂變中原料一旦開始裂變，不阻止便會無限量繼續下去直到原料消耗殆盡不同，核聚變在發電理論上會安全很多，使核聚變發電可以成為解決能源及氣候問題的最理想方案。