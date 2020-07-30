【新冠肺炎】美小企老闆騙政府補助　私吞百萬「自肥」買林寶堅尼

美國政府為了協助在新冠肺炎疫情中受創的中小企業，推出「薪酬保護貸款計畫」（Paycheck Protection Program, PPP），由聯邦政府提撥3000多億美元，提供中小企業低利率，而且可以全部或一部分豁免的貸款。但佛羅里達州一名小企業老闆卻把他貸到近400萬美元（約3100萬港元），拿去買林寶堅尼（Lamborghini）跑車和其他奢侈品。

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美國司法部表示，海因斯（David Hines）以幾家公司的名義申請大約1350萬美元PPP貸款，再用這些錢去買奢侈品，並對他實際付給員工薪水的金額撒謊。

海因斯已被控一項銀行詐欺罪、一項對金融機構不實陳述罪，以及一項以非法程序從事交易罪。

佛州一名小企業老闆拿聯邦政府的補助貸款買林寶堅尼「颶風」（Huracán）跑車。圖為品牌同型號跑車。（Facebook / Lamborghini）

美國銀行（Bank of America）核准海因斯申請的三項貸款，在每一項申請案中，他都宣稱有70名員工，月薪支出為400萬美元。他最後獲得398萬4557美元貸款。

但從他之前幾個月的帳戶進出狀況看來，他每月的進出為20萬美元，看起來像是支付薪水的款項只夠付12人的薪水。

檢察官說，海因斯拿到PPP貸款後，二度支付3萬美元，受款人為「媽媽」。而且他在拿到貸款後，花了大約31萬8000美元（約250萬港元），買了一輛2020年的林寶堅尼「颶風」跑車。

美國聯邦政府的「薪酬保護貸款計畫」（PPP）弊端叢生，不僅爆出有上市公司申請，另外至少有15人被控類似海因斯的詐欺案。

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