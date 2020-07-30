羥氯喹如何「爆紅」？　抗瘧疾藥在新冠疫情的成名之路

在重新召開疫情發布會、似乎再次「認真」對待新冠肺炎近一個星期後，美國總統特朗普7月28日又再鼓吹他曾力捧數月的羥氯喹（hydroxychloroquine），聲稱其對新冠肺炎有效。這個本來並沒有被公眾所熟知、沒有確實科學證據證實有效、甚至最近被美國食品藥品監督管理局（FDA）取消其緊急使用權的藥物，何以被美國總統追捧為治療新冠肺炎的武器？

一位反常規的醫學家

羥氯喹最初的主要推手，是一名來自法國的醫生、微生物學家和傳染病學專家Didier Raoult。在醫學界，Raoult向來以打破常規聞名。在短短的十年間，他幫助識別了人類攜帶的近500種新型細菌。這位頗有成就的科學家曾經說過：「我最喜歡的就是推翻一個被已經被確立好的理論」。

除了推翻並建立新的理論，這位不走尋常路的醫生還熱衷於為藥物尋找新的用途。他認為，在大量已經研究出來的藥物中，還藏著許多沒有被人們發現的用途，羥氯喹便是其中一個。這個已經有85年歷史的抗瘧疾藥物，正是在Raoult的積極宣傳下，開始在引起人們的注意。

特朗普本月27日在Twitter上分享了一群自稱是前線醫生的人的影片，影片中的醫生稱羥氯喹就是新冠肺炎的解藥。該醫生過去曾多次向公眾傳播錯誤的醫學信息，包括醫生們研發疫苗是為了防止人們相信上帝等。（路透社）

他告訴《紐約時報》記者：「你去測試（一種藥）所有的可能性，不要再思考，試著看有沒有一些方法藥物能發揮作用。而就是這樣一個偶然的發現，會讓你非常震驚。」

充滿爭議的實驗

正是抱著這樣的信念，3月初，Raoult和他创立的研究機構IHU（Méditerranée Infection），展開對羥氯喹的實驗。

最初，他們選擇了42名病人進行實驗，並決定對每人都進行兩個星期的跟蹤觀察。然而，其實驗結果卻只包含了36名病人，其中實驗組（服用藥物）共20名，當中有14名服用羥氯喹，6名病人同時服用了羥氯喹和另一種抗病毒藥，其餘16名病人為對照組（沒有服用任何藥物）。實驗進行到第六天，研究人員發現實驗組的患者有了明顯的好轉，20人當中有14人病毒檢測結果呈現陰性，而16名沒有服用藥物的病人，則只有兩名檢測為陰性。至此，Raoult認為這些結果已經足夠有利，決定終止實驗並發表結果。

然而，值得注意的是，最初參與實驗的42名患者中，有6名在實驗過程中被排除了。研究給出的解釋是，當中3位在實驗過程中情況惡化被轉入了重症監護室，因此無法繼續服藥。此外，還有1位患者在實驗第3天死亡、1位患者由於噁心反應而中斷實驗。基於同樣的原因，研究沒有把他們納入實驗結果的考慮範圍內。但這些被排除的患者，卻又全都是服用了羥氯喹的實驗組。這就意味着，原本共26名實驗組的患者，至少11名是沒有完全恢復的。

該實驗在經過發佈後，引起了學界對研究的多重質疑，但卻絲毫沒有阻擋該藥的「爆紅」。（GettyImages）

另外，實驗組當中的6名患者，不僅服用了羥氯喹，還有另一種抗病毒藥物阿奇黴素（azithromycin）——特朗普28日被記者問及羥氯喹，也同時提到這種藥——干擾了實驗的對照效果。按照生物醫學研究的標準實驗方法——隨機對照實驗 （Randomized controlled trial）的原則，Raoult的研究顯然是不合規矩的。這一原則要求，實驗組和對照組的樣本應該完全隨機選擇並分配，實驗組應當採取被評估的干預手段，在這一實驗中即為羥氯喹，對照組則不採取或者採取另一種干預手段。但在Raoult的實驗組中，實驗組患者不僅服用了羥氯喹，有的還同時服用了阿奇黴素，而研究據此得出羥氯喹的治療成效，顯然是不合要求的。但Raoult認為，在疫情危機之下，採用隨機對照實驗的方法既不合倫理、也毫無必要。在他看來，比起實驗方法，實驗中顯示的臨床結果要重要的多。

從矽谷到霍士新闻

不過，早在該研究在學界引發爭論前，甚至研究發被發表前，關於羥氯喹作為治療藥物的效用已經開始在矽谷流傳。

始作俑者是一位名叫James Todaro的眼科醫生以及一位自稱是史丹福醫學院顧問的律師Gregory Rigano，兩人共同撰寫了一篇名為《一項針對COVID-19的有效療法》（An Effective Treatment for Coronavirus (COVID-19)）的文章。這篇從題目到文章結構都仿照科學論文撰寫的文章，當中並無任何臨床實驗內容，而是引用了韓國和中國官方為治療新冠肺炎提供的指導性文件，作者還在結論中指出，美國及其他國家應該立即授權醫生用羥氯喹治療新冠肺炎。很快，該文章以Google文檔的形式被幾位矽谷投資人在Twitter上轉發，當中就包括特斯拉汽車公司行政總裁、有超過3700萬Twitter關注者的馬斯克（Elon Musk）。3月16日，馬斯克在Twitter上分享了這篇文章後，羥氯喹開始在美國引發大量關注。

Gregory Rigano在霍士新聞頻道的Tucker Carlson Tonight節目上分享了關於羥氯喹的消息。這檔夜間新聞節目在今年7月打破了美國有線電視的記錄，成為有史以來收視率最高的新聞節目。圖為節目的主持人Tucker Carlson 。（美聯社）

此時，Raoult的研究尚未發佈，但已經完成了實驗的Raoult看到了這篇文章，得知羥氯喹在美國引發爭議後，他直接與兩位文章作者溝通，並授權他們在研究尚未被發表前公布其研究結論。這便為羥氯喹在美國霍士新聞台（Fox News）上的華麗登場揭開了帷幕。

同樣是在3月16日，Rigano接受了霍士新聞台的採訪，並在節目中說：「在六天的時間裏，服用了羥氯喹的患者新冠病毒檢測結果變為陰性。」

三天後，圍繞這個藥物的各種論據似乎說服了特朗普，這位美國總統開始鼓吹這一充滿了爭議的藥物。儘管外界猜測特朗普是否在其中有利益可得，但據《商業內幕》的報道，特朗普通過本人所持有的製藥商（Sanofi）基金所能獲得的利潤不超過1305美元，因而特朗普吹捧該藥究竟處於什麼樣的動機並不明晰。

無論如何，6月15日，在FDA取消了羥氯喹的緊急用途後，特朗普似乎沒有從前那麼肯定。「許多醫生認為它很有效......有些人則不這麼想......而我恰好相信這個藥。我會服用它。你們也知道，我吃這個藥吃了14天。而我現在（還好好的）在這裡。」