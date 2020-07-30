【新聞背後】Google和Facebook等4大科企因何事被國會傳召作供？

Facebook、Google、亞馬遜（Amazon）及蘋果（Apple）的負責人在7月29日應國會傳召，以視像形式出席聽證會，就公司涉嫌壟斷市場的指控作供。這是美國歷來首次展開類似的聽證會，4名CEO在國會接受質詢。 這4間美國巨企為人所識，在美國以至全球有相當影響力，他們到底發生了什麼事，導致成為美國國會的目標？

圖為7月29日，Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）正接受美國國會質詢。（Reuters）

Facebook：消滅潛在對手

Facebook是今天世界最大的社交網絡平台，同時是兩個最大的通訊和社交軟件Whatsapp和Instagram的母公司，全球用戶數以十億計。但這只不過是Facebook至今收購80多家公司中的其中兩家。

Facebook在2013年收購移動分析初創公司Onavo，就被指是利用Onavo收集的數據，判斷下一個要收購或複製的候選人，以「打壓其他公司發展」。

而這情況在初創企業中尤其嚴重，Facebook被指長久以來以各種手段逼迫初創公司，並以「複製、獲取、擊殺」的方式消滅潛在對手。若無法複製就進行收購。

而同時間，Facebook亦被指責未有管理在平台上流竄的仇恨言論，成為種族歧視及散播謠言的溫床。美國近日有過百間企業，包括迪士尼（Disney）、福特汽車（Ford）、星巴克（Starbucks）等宣布停止在Facebook上刊登廣告。

圖為7月29日，Google母公司Alphabet行政總裁皮柴（Sundar Pichai）正接受美國國會質詢。（Reuters）

Google：主宰網絡世界

Google是全球最大的網絡搜尋器，且是手機操作系統、電郵、導航、影片分享網站的主導者。與Facebook一樣，Google通過各種吞併，包括收購Youtube及Android，使其幾乎完全主宰網絡世界。

由於透過網絡搜尋器找尋網頁，成為今天上網習慣和主流，Google的影響力非常大。有愈來愈多的企業指責Google根據企業廣告投放的資源，決定搜尋首頁的排名先後。Google亦被指同時優待自身的旗下產品網頁，排斥其他對手。

Google已多次被歐盟就壟斷市場罰款，包括被控在網上屏蔽競爭對手的內容、在手機強行安裝指定軟件等等，總額超過百億歐元。

圖為7月29日，亞馬遜行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）正接受美國國會質詢。（Reuters）

亞馬遜：惡意減價趕走競爭對手

亞馬遜是國際最受歡迎的購物平台之一，規模也是全球最大。亞馬遜被指責的壟斷行為是以掠奪性定價趕走競爭對手，並借自身龐大迫使供應商及零售商就範。

亞馬遜平台的特色是方便，而且價錢便宜，但事實這個價錢便宜是建基於擠壓供應商上。由於亞馬遜的龐大客量，致使生產商及供應商不得不使用亞馬遜平台，被迫接受亞馬遜提出的任何協議，包括大幅減價，使生產商及供應商蒙受損失。

在美國亞馬遜佔全國電子商務總支出近40%，第二名的全美最大超級市場沃爾瑪（Walmart）卻佔不到6%，相差極大。

圖為7月30日，蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）正接受美國國會質詢。（Reuters）

蘋果：高昂且強制服務收費

針對蘋果的壟斷指控，與亞馬遜相若。蘋果憑着其在美國市場的高佔有率，致使手機軟件製造商只能在App Store上架。而App Store的複雜審查制度，及其高昂的服務費造成業界長久不滿。

在蘋果App Store上架的軟件，任何消費必須透過App Store進行，而App Store將在有關消費抽取30%的費用。Google Play收取的費用同樣是30%，但並沒有蘋果的必須透過App Store消費的限制。