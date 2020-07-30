【新聞背後】美國從德國撤軍源於軍費問題　特朗普指責對方佔便宜

美國7月29日宣布決定從德國撤走約1.2萬士兵，德國批評此舉損害兩國關係，削弱北約及美國自身影響力。特朗普（Donald Trump）已多次強調要撤軍，背後是因軍費問題而起，他指責德國佔美國便宜。

圖為2019年4月，在德國舉行名為Allied Spirit X的聯合演習。美國與北約及盟友等15個國家，共同參與了這次演習。（Getty）

特朗普有意從德國撤軍的消息，在6月開始傳出。當時有指德國以疫情為由，拒絕特朗普邀請各國領導人親身出席預定9月舉行的G7峰會可能是原因之一，但一般相信更大的理由是因為軍費問題。

特朗普在7月29日指責美國在貿易和軍事上被德國佔便宜多年，聲稱德國拖欠軍費，所以決定削減當地駐軍。

美國駐軍德國與支出

美國目前有約3.5萬兵力在德國駐守，是歐洲駐軍人數中最多，撤走1.2萬人接近三分之一。美國同時計劃把在德國的歐洲總部，從德國斯圖加特（Stuttgart）遷往比利時。

特朗普所稱的軍費，是指德國在北約支付的費用。北約是以美國為首，協助歐洲國家應對俄羅斯及其他威脅的聯合組織。美國的軍費支出佔北約總軍費約70%，換算成國內生產總值（GDP），約為美國GDP的3.4%。

至於其他歐洲國家，軍費所佔的GDP平均只有1.55%，這正是特朗普不滿的地方。在2018年北約峰會上，特朗普要求其他國家提高軍費至各國GDP的4%。

圖為2月12日，德國與其他北約成員參與名為Defender-Europe 20的演習，多國部隊前往美國參加。圖為正在德國伯根準備的德國部隊。（Getty）

在2014年的一次決議，歐洲各國同意在2024年前把各自軍費提高至GDP的2%。但德國作為歐洲第一大經濟體，軍費所佔的比例只有1.38%，比英國和法國都要少，德國在2019年11 月更指出2%的目標要押後至2023年。

但必須留意的是，以上所稱的軍費並非北約的營運費用，美國的軍費比例之所以龐大是因為其在全球十分活躍，同時主導多個地區的軍事行動。若只計算美國在北約每年預算所占比例，美國在2019年支出占其中的22%，德國為14.76%，其次法國及英國的10.5%。