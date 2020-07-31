韓國提醒民眾勿為防疫亂清洗銀紙　男子把2200萬韓圜鈔票放洗衣機

新冠肺炎（COVID-19）在全球肆虐，各地民眾極為擔心，在韓國更有一些民眾因憂心紙鈔會傳染病毒而想盡方法清潔鈔票。韓聯社7月31日報道，央行韓國銀行（Bank of Korea）提醒民眾勿亂「洗錢」令鈔票受損，有男子把鈔票放入洗衣機而破壞了2200萬韓圜（約14.6萬港元）的紙鈔。

紙鈔遭洗衣機清洗後受到破壞，有韓國男子因而大受損失（韓國銀行）

在首爾以南的安山市，有一名男子希望清洗金錢消毒，結果把大量紙鈔放入洗衣機，變成破壞了全數在婚禮得到的2200萬韓圜（約14.6萬港元）禮金。

根據韓國政策，若然鈔票有4分之3面積未受破壞，可以全額換回鈔票，但如果受損面積太大，則只能換回本來面額一半的鈔票，甚至完全報銷。

有民眾把鈔票放入微波爐加熱

韓聯社的報道又提到在仁川市，有一人把鈔票放到微波爐消毒，因此損失500萬韓圜（3.3萬港元）。之前在今年3月，韓國央行也表示有民眾把鈔票放入微波爐加熱，導致鈔票防偽線起火，多數鈔票遭燒毀，並展示受損鈔票。

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韓國央行表示，在2020年上半年，全國受損紙幣按年增加50萬張，升至3.457億張，合計面額達到2.69萬億韓圜。