康泰遭入稟申請清盤｜全球旅遊寒冬　歐洲最大旅遊社裁員大削分店

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新冠肺炎（COVID-19）衝擊世界經濟，旅遊業走入寒冬，本港的康泰旅行社在7月30日遭債主入稟高等法院申請清盤。在這半年，全球航空公司及旅行社均是苦苦經營，環球已有起碼23間航空公司在疫情期間倒閉或遭接管，至於歐洲最大旅行社TUI繼5月宣布將裁員8000人後，7月30日也再公布會在英國及愛爾蘭關閉166間門市。

英國Flybe航空長期經營不振，加上新型肺炎疫情打擊旅遊業，成為該公司遭接管的摧命符。（Reuters）

23間航空公司倒閉或遭接管

據英國《每日電訊報》統計，自疫情爆發以來，全球已有23間航空公司倒閉或遭接管，當中包括英國航空公司Flybe、意大利航空公司（Air Italy）等，維珍澳洲航空（Virgin Australia Airlines）也在4月走入自願接管程序，最終在6月找到「白武士」收購。

旅行社大削門市

在疫情之下，本港多家旅行社財困，這在全球也是一樣，歐洲最大旅行社TUI在7月30日公布，將在英國及愛爾蘭關閉166間門市，預計影響900名員工。該公司之前已在5月13日宣布將裁減8000人，佔總員工1成以上。

疫情不單打擊依賴實體門市的企業，網絡公司同樣不好過，例如網上旅遊公司Skyscanner也在7月中證實將裁員2成，並會關閉2間辦公室。Expedia亦宣布第二季訂單按年大跌9成，營業額按年減少82%。

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