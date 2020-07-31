《刺針》：4成腦退化症個案可預防或延遲　列12個風險因素

英國權威醫學期刊《刺針》（The Lancet）委員會7月30日公布的一項報告顯示，高達4成的腦退化症（又稱認知障礙症）個案是可以預防或延遲。報告列出12個風險因素（risk factors），並呼籲民眾採取行動，避開頭部受傷、過度飲酒、空氣污染等風險因素造成認知障礙。

目前全世界約有5,000萬名腦退化症患者，預期在未來更會激增，到2050年前會有超過1.5億名患者。《刺針》委員會多位專家表示，有一系列政策行動可以大幅降低或延遲腦退化症發生，專家根據國際上各種研究的分析作基礎，展開這項最新研究。

報告指出，童年缺乏教育、中年失聰和老年吸煙的人，分別佔腦退化症個案總數的7%、8%及5%。

報告指出，《刺針》委員會之前已在2017年訂出腦退化症的9個風險因素，至現在再有證據確認3項新的風險因素，包括頭部受傷、過度飲酒及暴露在空氣污染。這3項新因素的總和佔所有腦退化症個案的6%。

報告建議的方法，則包括健康的生活型態、以政策處理污染、在高風險職場預防頭部受傷，以及提供助聽器的相關計劃等。

該12個風險因素如下：

頭部受傷

過度飲酒

暴露在空氣污染

缺乏教育

高血壓

聽覺受損

吸煙

肥胖

抑鬱

缺乏體能活動

糖尿病

缺乏社交接觸