墨西哥毒梟展現驚人實力　總統能否衝破暴力圍城？

7月18日，網上流傳出一各疑似墨西哥軍事車隊的影像 ：畫面中有不少於十輛迷彩樣式的裝甲運輸車排成一列，沿著車隊，幾十名身着軍裝、防彈背心的人，各自手持近一米長的槍械。這個充滿威懾力的車隊屬於墨西哥毒梟哈利斯科州新生代販毒集團（Jalisco New Generation Cartel，CJNG）——目前在墨西哥最有影響力的販毒集團。

這個疑似由CJNG刻意流出的影片，無疑展現着墨西哥販毒集團驚人的武裝力量，但這卻僅是其龐大犯罪帝國的一個縮影。儘管墨西哥現任總統上任後提出了全新的策略——和平而非對抗 ——一改前任總統們的方針，然而，這個一度為墨西哥民眾帶來希望的政策，如今似乎讓問題不減反增 。

影片流出後不久，有專家指出，該影片可能是CJNG發出的警告，亦可能是為了在不久前對墨西哥城警察局長一次失敗的伏擊行動後，彌補集團的形象。

在影片流出半個多月前的伏擊行動中，CJNG的成員在一個高端居民區裏截住了警察局長加西亞（Omar Garcia Harfuch）的車。隨着幾十聲槍響，加西亞和他但兩位保安人員、以及一位路人全部中槍。

7月28日，墨西哥城警察局長加西亞康復後重回崗位。（美聯社）

多年以來，墨西哥主要的販毒集團的非法活動雖然猖獗，但謀殺警察局長仍然屬於禁區。

伏擊行動最終造成了加西亞警長身中三槍，但所幸只是重傷、逃過一劫。但此外三人全部死亡。CJNG發起的此次襲擊事件震驚了整個國家。

販毒集團的崛起

類似CJNG的墨西哥販毒集團的猖獗，很大程度上源於其難以撼動的根基。

與美國接壤的墨西哥，在1980至1990年代不過是哥倫比亞可卡因的運輸者。幾年後墨西哥毒品集團便以分贓的方式進行毒品買賣。由於美國對毒品的消費量巨大，加上墨西哥國內禁止消遣性藥物濫用，使得毒品價格居高不下，為販毒集團帶來了龐大的市場和利潤空間，很快，幾個販毒集團的實力壯大起來，集團之間因爭搶市場而起的衝突亦開始加劇，兇殺、非法武器交易也隨之而來。

2010年，毒販 Edgar Valdez Villarreal在墨西哥城附近被逮捕，圖為毒販被警方帶至新聞發佈會。（GettyImages）

「擁抱而非子彈」

2018年底洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）當選總統時，他向民眾承諾打擊腐敗，並一改前幾任總統的對抗性策略、要給這個國家帶來和平。根據美國國會2018年的一項研究報告，自2006年政府宣布全面打擊販毒集團以來，有組織犯罪集團殺害了約15萬人。

墨西哥情報及保安機構官員Ricardo Márquez說，2006年後，參與打擊販毒集團的軍方人員從37,000人增長到63,000人。他表示：「這說明更多軍方力量參與國內的治安事務解決不了問題。」

這位新任總統於是提出「擁抱而非子彈」（「Hugs not bullets」）的口號，認為暴力和犯罪的根源是貧困。因此他在地方修建學校、公路、創造就業，還為年輕人提供獎學金。但在他為和平設計的藍圖中，卻集中解決貧困等社會問題，而沒有對販毒集團和犯罪活動的整治。

2018年7月1日，洛佩斯贏得總統大選，並在12月就任墨西哥總統。（GettyImages）

2019年，墨西哥國內的兇殺案數字再次創下新高，達到35,588宗。本年的第一季度，兇殺數字比上一年同時段——也即洛佩斯上任的最初幾個月——增加了2.4%。新政策之下，兇殺和暴力還在延續，甚至惡化。

在這樣的情況下，洛佩斯總統不得已創立了國民警衛隊，來專門應付販毒組織的犯罪活動，但其成效卻令人擔憂。

庫利亞坎城戰役

去年10月，國民警衛隊抓捕了毒販28歲的奧維迪奧（Ovidio Guzmán Lopez），而此人正是另一著名販毒集團錫那羅亞集團（Sinaloa Cartel） 的毒梟——古斯曼（Joaquin Guzman Loera）之子。他的父親、人稱「矮子」（「El Chapo」）的古斯曼曾是世界上最有影響力的大毒梟，多次被捕逃獄後，被引渡至美國以防他再次逃獄。

奧維迪奧被捕後，在庫利亞坎城（Culiacan：墨西哥西北部城市）上演了戲劇化的一幕——30多名警衛隊人員被人數眾多的販毒集團成員圍困，街頭展開激烈的槍戰，許多平民被劫為人質。

7月1日，在位於墨西哥中部的瓜納華托市的戒毒中心發生兇殺案，多人死亡，圖為兩位女性在戒毒中心外。（路透社）

最後，政府不得不釋放奧維迪奧。總統在隨後的新聞發佈會中解釋，此舉是為了保護民眾的安全。「你必須把民眾的生命放在一名少年法之上。」

經過庫利亞坎城一戰、警察局長遇襲等一系列事件後，總統洛佩斯依然拒絕做出實質上的戰略調整，堅稱他的政府已經在全國範圍內制止了兇殺案的歷史性上升趨勢，並把功勞歸於自己創建的國民警衛隊。截至今年5月，民眾對他的支持率，也從2019年初80%的高峰，急遽下跌到59%。

洛佩斯的和平方針，也許在2006年政府以軍隊力量大舉攻擊販毒團伙前尚且有用，但事到如今來採取預防犯罪的方針或許為時已晚。隨着墨西哥兇殺問題愈演愈烈，要實現洛佩斯當初的和平承諾似乎遙遙無期。