特朗普封殺TikTok源於私怨？　英媒：疑記恨連任造勢大會人潮疏落

BBC報道，美國總統特朗普不喜歡「海外版抖音」TikTok，表面理由是TikTok會把美國用戶資料傳到中國大陸，但實際上，特朗普為求連任而必須擺出對中國大陸強硬的姿態，對來自大陸的TikTok下手，是特朗普競選策略的一環。

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此外，TikTok許多用戶是政治立場偏左的年輕人，他們曾針對特朗普6月20日在俄克拉何馬州塔爾薩市（Tulsa）首場重啟造勢活動，在TikTok上分享「取票不出席」以抗議特朗普的策略，使觀眾人數不如預期，能容納逾1萬9000人的場地，出席者不到6200人。BBC指出，如果說特朗普對TikTok的強硬態度沒受到這些因素影響，恐怕很難讓人相信。

TikTok用戶常上傳影片諷刺特朗普。例如在一段短片中，一名年輕女子把臉塗成橙色並堆疊磚頭，顯然在挖苦特朗普在美國與墨西哥邊境築牆的爭議政策。短片獲得卅萬個讚。

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特朗普打算禁用TikTok，引起科技業部分人士反彈，認為特朗普並不是為了維護國家安全而準備禁用。Facebook前安全總監斯塔莫斯（Alex Stamos）發推文說：「TikTok在美營運權都賣給美國公司，足以把任何資料保護方面的疑慮降到最低。」

非牟利組織「美國公民自由聯盟」強烈抗議特朗普打算禁用TikTok。該聯盟監控與網路安全顧問格拉尼克（Jennifer Granick）說：「把一個數百萬美國人用來溝通的軟件禁掉，是扼殺表達自由，而且在技術上也不可行。」

格拉尼克說：「如果網絡平台可能把敏感私人資料傳給濫權的政府，包括我們自己的政府，我們當然該關切，但禁用網絡平台會戕害言論自由，而且對解決政府非必要監控的大問題並無幫助。」

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