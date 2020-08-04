【美國大選】二十年易幟抗爭動搖了「深紅」密西西比？

作為共和黨傳統「深紅州」，美國南部密西西比州（Mississippi）雖然只得六張選舉人票，在6月底通過了撤換具南方邦聯特色的州旗決議，為全美最後一州。究竟這支州旗對黑人平權運動和昔日奴隸歷史的反思有何意義？軒然起伏、牽動全國的反種族歧視浪潮，會否讓該州出現如易幟爭議中的「黃金交叉」民意逆轉？

「我知道仍然有很多充滿善意的人不太樂意看見撤換州旗，他們擔心帶來的連鎖效應將會抹煞我們的歷史──這一段無疑是複雜且不完美的歷史……」

「但我亦明白到，有必要承認這支設計於1894年的州旗對歷史的意義，並找到一個對所有密西西比人更為合適的標誌……一支旗幟是現在、人民與未來之象徵。皆因如此，我們需要新的象徵。」

密西西比州共和黨籍州長里夫斯（Tate Reeves）在6月30日簽署落實撤換原有州旗的法案，並坦言希望撤換州旗一事，可以將密西西比人團結起來。新州旗將由新成立的委員會籌備設計，計劃於今年11月付諸公投表決。

支持更換州旗的示威者（右）與反對更換州旗的示威者（左）。（資料圖片）

廿載舌劍唇槍 終因一事結果

被撤換的密西西比州旗在1894年，即南北戰爭結束後三十年，由時任州參議員Edward Scudder 設計並採用，式樣除了採用了藍、白、紅三間旗作底色外，上方還配上了紅底、藍色交叉和13粒白星組成的邦聯標誌。1861年至1865年美國南北戰爭期間，主張蓄奴制的南方邦聯軍使用紅底藍叉白星圖樣的旗幟。這個象徵來到現代，成為了剝削奴隸、種族歧視的代號。

撤換州旗在密西西比州是「老是常出現」的辯題，討論已久。惟一直得不到過半數民意支持。

1861年至1865年美國南北戰爭期間，主張蓄奴制的南方邦聯軍使用紅底藍叉白星圖樣的旗幟。（資料圖片）

2001年，時任民主黨籍州長穆斯格羅夫（Ronnie Musgrove）指派一個獨立委員會，計劃設計一個新州旗。同年4月，密西西比舉行具法律約束力的州旗存廢公投。結果，64%投票的選民選擇保留原有州旗，反對的只有36%。支持保留州旗者認為，邦聯象徵代表南方文化的傳承，是密西西比歷史的一部分。

2015年，南卡州*查爾斯頓槍擊案發生後，美國全國再度出現對白人至上主義復辟的輿論擔憂。針對密西西比州旗的批評再次浮出水面，要求州政府撤下代表昔日種族歧視及黑奴剝削歷史的邦聯標誌。密西西比州內八間州立大學甚至拒絕在校園內揚起州旗，希望向州政府施壓。惟易幟議案沒法取得州議會大多數共識，最終不了了之。

*查爾斯頓槍擊案：2015年6月17日，在南卡羅萊納州查爾斯頓巿（Charleston），被指帶有白人至上極端主義思想的迪倫盧福（Dylann Roof）在當地一座黑人教堂開槍，造成九人死亡，包括一名州參議員。

「BLM」即是「Black Lives Matter」（「黑人的命也是命」）的簡寫。（AP）

二十年來，多個反種族歧視組織、黑人團體多次呼籲州政府撤下州旗邦聯標誌，惟動議既不得大多數民心，在行政進程中也取不了任何成效。

儘管是作風保守的州長里夫斯，過往也一直堅持：若非再次經過公投決定，州旗不應該遭撤換。即便在過去數月，反種族歧視社運風潮期間、州議會通過易幟動議之前，記者多次提問他是否贊成易幟，惟里夫斯大多不置可否。

然而，由弗洛伊德死亡事件引發的全美反種族歧視風潮，將易幟與否的民意徹底扭轉了。6月底，由密西西比經濟委員會（Mississippi Economic Council）進行的民調顯示，受訪者對更換原有州旗之支持率，首次超越反對率，過往同一民調未曾出現此一情況，即是出現民意轉向的「黃金交叉」。

密西西比州州長里夫斯戴上紅色口罩，上面印着特朗普「令美國再次強大」的口號。（AP）

群眾壓力形同一道給予里夫斯的「最後通牒」，甚至一些商業機構、教育及宗教團體，例如當地的銀行家工會、浸信會，亦公開表示支持易幟。全國大學體育協會（NCAA）和東南聯盟（Southeastern Conference）等體育組織更向州政府施壓，警告政府若不撤換州旗，就禁止該州參加比賽。

里夫斯最後也迫不得已放口風：若州參眾兩院一致決議撤下原有州旗，他自己便會願意簽署法案落實易幟。里夫斯正式簽署撤換州旗的法案後寄語群眾，指密西西比州在疫情下遭受經濟重創，已承受不起新一場政治紛爭，盼望民眾團結一致，不要再糾纏於易幟風波之中。

黑人比例最高 卻是最窮州內最窮一群

看回美國普查局（United States Census Bureau）在2017年發布的人口數據，密西西比州黑人人口有約115萬，佔總人口約38%。這個數字讓密西西比成為全美國黑人人口比例最高的州份。首府兼最大城市積克遜（Jackson）也是全美國黑人人口比例最高的城市，達48%。弗洛伊德死亡事件所引發之反種族歧視示威涉及廣大黑人權益，它蔓延到密西西比，自然猶如燎原之火，燒遍全州。

密西西比擁有眾多黑人人口，而他們的家庭入息中位數，卻比全州整體水平低出33%。更甚的是，密西西比州的整體家庭入息中位數水平已是全國最低，可被視為全美最貧窮的州份，由此可知當地黑人是「美國最窮州內最窮的一群」。

弗洛伊德死亡事件所引發之反種族歧視示威涉及廣大黑人權益。（Reuters）

美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）對全美各州份的經濟表現評比，密西西比州排名倒數第三。美國《財富》雜誌每年評選的全美首一千大公司排行榜「財富1000強」（Fortune 1000），當中只有一間位於密西西比州，那就是專營家禽生產業的桑德森農場（Sanderson Farms）。

新冠肺炎疫情為密西西比州帶來沉重的經濟打擊。供應鏈中斷，削弱當地主要倚賴人力、工廠加工及運輸的農業、家禽食品產業的生產效能，讓本已疲歇、沒甚產業彈性的密西西比經濟雪上加霜。

再配合席捲全國的黑人平權運動，州內民眾，尤其黑人群體，以及立場偏自由派的白人群體、其他少數族群的心中憤懣不滿，一下子併發。經濟及種族議題夾擊，順理成章地讓本來膠著僵持二十年的州旗爭議，在一夕間出現急促的民意逆轉。

密西西比州盛產棉花。（Getty Images）

深紅州會褪色嗎？

觀察過往密西西比州的選舉數據，共和黨在當地的根基堅固，堪稱典型的深紅州份。自1976年開始，民主黨總統候選人從未試過在密西西比勝出；共和黨人也雄據了代表該州的大多數國會山兩院議席；2012年至2020年，共和黨人皆能入主密西西比州長辦公室，並且掌控州參眾兩院（即美國政治話語裏的 “Trifecta”）。

密西西比就着撤換州旗出現史無前例的民意轉向，支持易幟的人由少數變成多數。無疑地，弗洛伊德事件是當中的轉捩點，民眾對於白人至上主義、種族歧視的反感達致峰值。觀乎特朗普團隊處理示威事件期間引發的激烈動盪及爭議，會否最終影響到當地的搖擺選民，從而改變手中選票投下的選項？

共和黨人雄據了代表密西西比州的參眾兩院大多數議席。（Reuters）

暫時來看，根據各大民調綜合觀察，密西西比這六張選舉人票依然是特朗普陣營囊中之物，深紅之質未變。但當這二十年易幟抗戰最終改變了密西西比人，誰人也難保共和黨不會有一天在這個「深紅州」遭受民意的反噬──尤其這場「弗洛伊德」浪潮帶來了極度不穩定的民心思變之後……