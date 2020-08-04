特朗普封殺TikTok勢令年輕人反彈？　用戶：政治首次擾亂了生活

美國總統特朗普宣稱將禁用「海外版抖音」TikTok，已在一些年輕用戶之間引發反彈。一些年輕人說，他們用TikTok宣揚或獲取關於環保、反種族歧視示威等訊息，他們幾乎都不喜歡特朗普，有人曾在TikTok上發起將特朗普旗下企業打負評運動。許多年輕TikTok用戶認為，特朗普要禁抖音是針對他們，這只會引發更多年輕人投票反對特朗普。

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《紐約時報》報道，16歲的TikTok創作者蔡勒（Ellie Zeiler）有630萬個粉絲，她說：「很多人本來就不喜歡特朗普，特朗普禁用TikTok會使這些人更討厭他。」

18歲的創作者貝爾納特（Eitan Bernath）有120萬個粉絲，他說：「許多年輕人覺得政治非常遙遠，但這是第一次，政治擾亂我們的生活。」

TikTok用戶曾發起幾次反特朗普運動，如在Google上給特朗普旗下企業打低分，在販賣特朗普競選連任小物的網站上，大舉將商品放入購物車卻不結帳，也曾針對特朗普6月20日在俄克拉何馬州塔爾薩市（Tulsa）首場重啟造勢活動，在TikTok上分享「取票不出席」以抗議特朗普的策略，使會場二樓出現大量空位。

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34歲創作者拉赫馬（Kareem Rahma）有將近40萬粉絲，他在TikTok上分享明尼蘇達州明尼亞波利斯市「黑人的命也是命」抗議消息，瀏覽次數達幾千萬。拉赫馬說：「TikTok宣傳反種族歧視示威，就像Twiiter加強了阿拉伯之春人民起義潮一樣。很多年輕人用TikTok分享抗議場面，而不是用Facebook直播、Twitter和Instagram。」

許多年輕人依靠TikTok走紅，吸引品牌贊助，一旦TikTok被禁，這些網紅不僅失去數百萬粉絲，更無法維持生計。

TikTok讓使用者上傳15至60秒的影片，去年起在美國年輕族群之間爆紅，在全球估計有10億用戶，在美國估計有8000萬人使用。

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