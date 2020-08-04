雪鐵龍巴黎推2人座迷你電動車　14歲可駕駛開拓共乘出租市場

彭博資訊報道，法國首都巴黎的壅塞交通和空氣污染讓開車族受到排擠，巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）今年6月當選連任，她的政見就是開闢更多自行車道、減少汽車流量。因此，各大車廠也改變策略，推出不佔空間、不會污染的超迷你電動車，其中雪鐵龍（Citroën）的Citroën Ami兩人座電動車最高時速45公里，被視為四輪車，14歲就可以合法駕駛。

不過，這些超迷你電動車的競爭市場不在於銷售，而是共乘出租車市場。共乘已成為巴黎人解決交通問題的方法之一，歐洲四大車廠加入戰場，包括製造雪鐵龍的標緻雪鐵龍集團（PSA Group）推出的共乘服務Free2Move；雷諾汽車的Zity共乘服務；BMW和戴姆勒（Daimler）的合資企業推出的共乘服務ShareNow。

主管Free2Move共乘服務業務的庫爾特烏（Brigitte Courtehoux）表示，Free2Move不是汽車製造商的玩具，是真正的行動品牌和資產，「我們沒有虧錢的權利」。

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