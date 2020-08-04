【新聞背後】西班牙前國王英名盡喪　舊情婦錄音曝光引爆貪腐醜聞

西班牙82歲前國王卡洛斯一世（Juan Carlos）深陷貪腐醜聞之中，8月3日他宣布離開西班牙，即流亡海外。2014年退位的卡洛斯在西班牙曾經深受愛戴，但晚年醜聞纏身，聲望大跌。這些醜聞還要由他舊情婦賽恩-維特根施泰因（Corinna zu Sayn-Wittgenstein）的2015年一段錄音講起。

醜聞因錄音曝光

一切回到2018年，當地新聞網站《El Espanol》爆出疑似賽恩-維特根施泰因2015年與時任檢察總長比利亞雷霍（Jose Villarejo）在倫敦的對話錄音內容。賽恩-維特根施泰曾是卡洛斯的情婦，也是一位德國女商人。

賽恩-維特根施泰指控卡洛斯透過她展開隱藏的資金轉移，以及收受利益等一連串涉及洗黑錢的行為，讓她的生活如同噩夢。她又指自己曾受西班牙國家情報中心（CNI）成員恐嚇，並形容卡洛斯並無合法與違法的概念。

錄音引爆卡洛斯的一系列醜聞，之後愈揭愈臭，到了2020年初，卡洛斯被指控曾在2008年疑因一項高鐵合約收受沙特阿拉伯一億美元，並將其中6500萬美元給予賽恩-維特根施泰因。這位舊情婦目前拒絕交出這筆錢，她認為款項是卡洛斯出於「感激與愛」而送給她的。

西班牙王室醜聞：2019年5月，西班牙國王費利佩六世（右）與父親卡洛斯一世（左）在馬德里出席活動與團體代表見面（Getty）

至於現任國王費利佩六世（Felipe VI）則為了與父親劃清界線，3月15日宣布放棄繼承父親的財產，並停止向父親發放每年19.4萬歐元的王室津貼。另一邊廂，西班牙法院在6月正式宣布對卡洛斯的醜聞展開調查，這場風波愈演愈烈。

晚節不保的退位國王

卡洛斯過去曾經極受民眾愛戴，西班牙在70年代終於告別佛朗哥（Francisco Franco）獨裁時代，卡洛斯1975年成為國王後推動民主改革，更限制自身權力，是西班牙走向民主的重要人物。但他晚年不斷有醜聞纏身，除了貪腐醜聞外，2015年也爆出私生女疑雲。