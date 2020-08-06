【電影業疫境・上】新片公映姍姍來遲　全球影院何以求生？

新冠肺炎疫情爆發以來，荷里活已經有逾四個月的時間沒有電影在影院上映。為減少疫情對票房造成影響，片商只能無限期延後新電影的上映日期，當中包括名導基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《TENET天能》和迪士尼真人版電影《花木蘭》，另外《神奇女俠1984》、《007：生死有時》、《壯志凌雲2：獨行俠》等多部影片的首映安排亦推遲。 這段期間，可說是全球電影娛樂事業在過去三十年來最慘淡的經營時刻。不論是戲院商和電影工作者等都大受影響，不禁讓人慨嘆何時方能重見「全院滿座」的美好時光？ 此為【電影業疫境】上篇

美國自３月中開始關閉戲院，全美5,000多間戲院之中，有四分之三處於停業狀態。即使在已經重開的戲院中，由於欠缺新片，業務也沒有盈利可言。在僅靠播放舊電影的情況下，美國連鎖影院Classic Cinemas行政總裁Chris Johnson表示，該公司重開後首個周末的票房收入只有去年同期約一成。

洛杉磯加州大學（UCLA）電影史學教授Jonathan Kuntz認為：「如果發行商繼續延後上映日期，戲院將會大受影響，剩下串流媒體獨攬市場。這對一般民眾或是電影從業員而言，都不會是好事。」

全美影院業者聯盟（National Association of Theatre Owners）執行長兼主席John Fithian表示：「我們必須有電影播放。發行商都想賺錢，但疫苗仍未面世前，市場都不會絕對安全，但我們無法等到那個時候。」新冠肺炎疫情對電影業的影響，遠不止資金和成本壓力。有業內人士估計，美國約兩成戲院正面對存亡威脅，甚至永久關閉，尤其是那些本來就已在艱難求生的獨立影院。

戲院在疫情下歇業，電影愛好者一起駕車到露天電影院觀賞電影。（Getty Images）

全球最大院線 AMC也敵不過疫情

疫情此刻正顛覆影業生態，連全球最大連鎖院線AMC也未能倖免。在全球擁有逾1,000家戲院的AMC，今年適逢成立一百周年。面對停業和沒有新片的慘況，公司的7.18億美元（約55.6億港元）現金，只足夠支撐旗下戲院在今年夏天前後恢復營業，而疫情期間被裁的員工更多達15萬人。公司早前一度傳出破產危機，恐大規模關閉，直至近日才傳出可透過重組來避免破產的利好消息。原本，AMC計劃於7月底重開，但因應近日新一波疫情，將推遲至8月中重開。

受新冠肺炎影響，本港戲院業大受打擊，呼籲業主減租共渡時艱。（資料圖片）

不過，壞消息依然接二連三。近日，由環球影業製作的《魔髮精靈唱遊世界》（Trolls World Tour）就決定繞過電影院線，直接在影片點播平台（Video On Demand）上架，惹起AMC的不滿，行政總裁Adam Aron甚至發公開信批評環球，又揚言未來不再播放環球發行的電影。

雖然，許多大型電影製作公司，如迪士尼、華納兄弟、環球影業等，和戲院一樣有大部份收益來自電影票房。但他們不僅擁有自身的電視頻道，還有各自的影音串流平台，因此毋須過分依賴戲院上映新片。AMC的處境反映的或許是，當前全球戲院業界共同面對的苦況，然而，戲院在疫情爆發前已迎來不少挑戰，特別是和各大串流平台過去幾年的競爭。

除了中國以外，全球電影入座率連年下跌，北美戲院的售票量自1995年起幾乎沒有變化，英國過去十多年的入場人數一直徘徊在1.7億人次左右，相對持續增長的人口，可見戲院受歡迎程度已節節下降。另一電影大國印度，2009至2018年的人均入場次數更下跌近三分之一。

觀乎全球，大多數國家的戲院入座率連年下跌。（Getty Images）

期間艱難情況 甚於兩次世界大戰

從法國戲院業情況來看，大概可以知道疫情的具體影響。法國作為僅次於美國的世界第二大電影出口國，每年出產約250部電影，電影業對該國至關重要。觀看電影是當今法國最受歡迎的休閒活動之一，每年一般可以售出約二億張戲票，為法國國家電影中心（Centre National du Cinéma）帶來豐厚的收入，這筆資金也用作投資國內其他電影的製作。

當地約6,000間戲院於6月22日重新開放，然而場面冷清。製片人Jeanne Granveaud表示：「觀眾人數很少，戲院是封閉的空間，使人們不願入內。現在夏天來臨，人們都去度假了。」

一間戲院的工作人員為正在為顧客量體溫。（Reuters）

業界對目前情況十分憂慮，這對當地影迷而言，也是前所未有的情況，即使是在兩次世界大戰期間，戲院都從未試過全國性連續關閉99日以上。

迄今為止，法國戲院全年已經有超過四分之一時間沒有收入，但仍然不斷有支出。法國國家電影協會估計，業界合共損失約4億歐元（約36.7億港元）。戲院老闆們正在發愁，不知道疫情過後，觀眾會否回來看電影。他們擔心疫情會進一步拖累對法國至關重要的電影業，更恐危及整個戲院業和成千上萬的電影從業員的生計。

法國作為僅次於美國的世界第二大電影出口國，每年出產約250部電影，電影業對該國至關重要。觀看電影也是當今法國最受歡迎的休閒活動之一。（資料圖片）

票房雖漸恢復 院商仍難安枕無憂

或許在疫情受控較理想的中國，可以看到戲院業復蘇的端倪。過去十年，中國已經由全球娛樂產業的後起之秀，搖身一變成為僅次於北美的全球第二大電影市場，年度票房收入超過90億美元（約697.5億港元）。

然而，中國戲院卻自今年1月底關閉接近半年時間，疫情及其經濟影響似乎正為中國電影業帶來逆轉。據中國電影協會的數字，今年首兩個月，內地有2,300間戲院永久結業，涉及12,000個銀幕，佔全國戲院的兩成。不僅如此，全國四成的戲院目前仍有可能因疫情而關門大吉。

同樣地，中國電影業在疫情前早已面臨不少挑戰。雖然內地疫情控制理想，不少原本受疫情影響而延期的電影工作項目也逐漸恢復工作。但整個行業的市場體量自2018年持續縮小，這多少受到行業政策和經營環境的影響。

據中國電影協會的數字，今年首兩個月，中國內地有2,300間戲院永久結業。（AP）

今年5月下旬，中國電影家協會發布了《電影院生存狀況調研報告》，當中顯示有47%的電影院現金流告急，多達42%的戲院認為自己有永久關閉風險。此外，兩成受訪戲院為了削減成本，已在疫情初期裁員。

因應疫情防控理想，內地各戲院近期也陸續重開，截至7月26日，全國超過5,000間戲院恢復營業，復工率超過43%。復工首周累積票房更突破1.08億元人民幣，基本恢復疫情前淡季般的水平。

然而，如同全球戲院的大環境一樣，面對缺少新片和串流平台的激烈競爭下，中國戲院短期內的經營環境仍然舉步維艱。

各地戲院業因疫情大受打擊，不分國家地區。（資料圖片）

業界探尋新路 反思大片發行模式

回看全球影業巿場，戲院業界認為電影業需要反思大片發行模式，如盡可能全球同步或相距不多於一周內發行等。這種做法在疫情持續的情況下幾乎無法運作，而且目前新戲難求。因此，戲院業認為或許需要走回傳統的方式，如在海外上映以後才在本土上畫，或在不同地區不同時間上映。這個原本於2019年全球電影票房收入達422億美元（約3,270.5億港元）的行業，如何生存下去將會是一場重大考驗，而且仍需要視乎疫情的進展。

另一邊廂，像Netflix等串流平台近年來勢洶洶，已經搶佔不少戲院生意。許多昔日經常前往戲院看電影的人士也減少在大銀幕觀影，只留待有大片好戲才去消費。由此可見，戲院產業深陷結構性困局，全球戲院皆有機會成為受害者。

疫情令各國民眾待在家中的時間變多，造福Netflix、Disney+等影片串流平台。（Reuters）

疫情過後，全球戲院或仍將繼續投放資源，既提升視聽技術和設施，座位也要變得更加舒適，務求營造出更佳的電影觀賞新體驗。面對串流平台搶生意，業界也勢必加速追趕新的媒體消費趨勢，進一步發展數碼化。

縱使戲院業界的前景不太明朗，但大眾前往戲院看戲的習慣未必會徹底改變，畢竟大家跟大銀幕一別半載，也許已經開始掛念在漆黑的大盒子裏，吃着爆谷，享受聲影之樂。

人潮若能重新回到世界各地的戲院看戲，也是回復正常生活的指標之一。

下篇：【電影業疫境・下】平衡防疫與製作 電影夢工場隨機應變

(節錄)

上文節錄自第225期《香港01》周報（2020年8月3日）《新片公映姍姍來遲 全球影院「疫境」求生》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。