男童誤吞硬幣3間醫院拒收終離世　家屬：醫生僅稱吃香蕉助排出

印度喀拉拉邦一名3歲男童不慎吞下硬幣，然而送醫時卻疑似因為來自新冠肺炎疫區拒收，還有醫生建議回家多吃香蕉就能讓硬幣自行排出，導致他最後在送醫途中痛苦身亡。家屬指控院方醫療疏失，當局目前正在調查死因。

誤吞硬幣而離世的小孩：

The investigation will look into whether the child was denied treatment or if there was any negligence or error on the part of the hospital authorities.https://t.co/cjj58KYpQ4 — Onmanorama (@Onmanorama) August 2, 2020

居住在阿魯法（Aluva）的3歲男童普利特維拉（Prithviraj），於8月1日在家中吞下一枚硬幣被緊急送醫，然而疑似因為來自疫區連續被3間醫院拒收。家屬表示，爸媽帶着普利特維拉前往當地醫院檢查，X光發現體內的確有一枚硬幣，然而醫生卻以沒有小兒外科醫生為由建議轉院。

普利特維拉前往位於埃爾訥古勒姆縣（Ernakulam）的第二間醫院檢查，醫生卻表示，男童沒有呼吸困難問題，情況不嚴重，建議前往阿勒皮市（Alappuzha）醫療設備更好的醫學院附屬醫院就醫，然而第三間醫院也同樣拒絕為他醫治，還建議父母給小孩多喝水、吃些香蕉能幫助把硬幣排出來。

無助的爸媽只能帶着普利特維拉回到家中，然而到了晚間情況卻突然惡化，趕緊再帶着他前往醫院卻在半路身亡。面對家屬指控是因為來自疫區拒收，目前各家醫院均否認，事件也引發喀拉拉邦衛生部長夏拉傑（K K Shailaja）關注，將會徹查事件，如發現醫療疏失將會嚴懲。

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印度疫情狀況及防疫措施：

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