【ICON】三個老婆三段精彩人生　「狂人」特朗普是怎樣鍊成？

「他擁有財富但並不快樂，當餐桌愈來愈大，他與妻子的距離愈來愈遠，同時他亦愈來愈富裕。或者，我明白那種心情。」特朗普談及經典電影《大國民》（Citizen Kane）主角時如是說。面對這種情況可如何改進？他說：「給自己換個女人（Get yourself a different woman）。」 在這方面，特朗普算是說到做到。他至今有三段婚姻，大概每一段也正好反映他人生不同階段：由力爭上遊到動蕩不安，再到飛黃騰達殺入政壇。

古語有云「富不過三代」，特朗普是富人第三代，但他卻很有錢。有名利，更有權力，這也難怪他時常自信得令人覺得他是自戀狂。

特朗普爺爺在淘金熱年代，在加拿大金礦場附近開餐廳，賺取家族第一桶金。父親弗雷德（Fred Trump）繼承遺產，成為出色的房地產商人。1946年6月14日，特朗普含住金鑰匙在紐約市皇后區出生，並遺傳了家族的投資眼光及經商頭腦。

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特朗普：特朗普父親弗雷德（Fred Trump）是一名出色的房地產商人，特朗普大學畢業後進入父親的公司工作。圖為二人在1987年11月的合照。（Getty）

少年借出個天下

特朗普母親麥克勞德（Mary Anne Macleod）憶述，他小時候會向弟弟借積木，並將之黏在一起據為己有。三歲定八十，無論是從商或從政之路，特朗普都是一字記之曰：借。

特朗普1968在賓夕法尼亞大學華頓商學院取得經濟金融的學士學位，及後進入父親的房地產公司工作。除了「借用」父親的人脈及信用擴展生意，1970年，他更向父親借了100萬投資房地產。

與其說借，不如說是由父親「打本」。不過特朗普亦非好食懶飛的「二世祖」，他左借右借然後大刀闊斧投資，讓他曾坐擁賭場及酒店等生意，但同時亦令他身負大量債務與商業官司。

特朗普：特朗普擅於借助傳媒鎂光燈為自己宣傳，圖為1983年他接受記者採訪。（AP）

伊凡娜：大好年華力爭上遊

借錢以外，特朗普同時擅於借助傳媒為自己宣傳。高調的生活方式、愛出位及厭世不恭的形象，使他成為不少雜誌及媒體的寵兒。

他與首任妻子伊凡娜（Ivana Trump）亦因此曝光率甚高。伊凡娜1977年嫁給特朗普，婚後不時協助後者打理公司事務。鏡頭前恩愛的他們未能走到最後，二人婚姻破裂並對簿公堂，特朗普更背上拋棄糟糠的惡名。

梅普爾斯：第三者的動蕩不安

90年代左右是特朗普最難捱的幾年。野心勃勃的特朗普投資興建泰姬瑪哈（Taj Mahal）賭場，並以「世界第八大奇蹟」作招徠。一心打算靠賭場及酒店發圍的他，相關項目卻讓他負債累累，最後要申請破產，出售手中股份、遊艇與航空公司還債。

當時盛傳，他父親弗雷德派人大手買入籌碼，轉頭就走，變相接濟兒子生意。1992年，特朗普旗下的酒店業務及特朗普城堡（Trump Castle）賭場相繼破產，令他再次要放棄手上部份股份。

事業上一團糟，私生活上，他與妻子的距離亦愈來愈遠。隨着梅普爾斯（Marla Maples）在1989年介入，特朗普與伊凡娜1991年宣告離婚收場，並在1993年以豪華婚禮迎娶梅普爾斯。

特朗普一個轉身就給自己換個女人，他解釋，早與伊凡娜心生芥蒂，自己亦無法接受與「生意拍檔」生活。在事業大翻身同時，特朗普與梅普爾斯短短結婚4年就離婚收場。

對身邊美女如雲的特朗普來說，換完再換並不困難。46歲的他搖身一變，再次以花花「公子」的形象成為城中搶手「鑽石黃老五」。

梅拉尼婭：戲裏戲外飛黃騰達

特朗普之後一直以銀行貸款大肆揮霍，外界不時傳出他經常更換女伴的新聞。2004年，他由商界踩到娛樂圈，成為真人騷《飛黃騰達》（The Apprentice）的監製與主持人。

節目不但為他帶來2.1億美元（約16.4億港元）酬金，更令他人氣大翻身。他的台詞：「你被炒魷了（You're fired）」更讓他在美國人心目中，建立成功商人的形象。

特朗普：特朗普在2004年成為真人騷《飛黃騰達》（The Apprentice）主持人。圖為同年7月他為節目第三季選角。（AP）

翌年1月，他與超模梅拉尼婭（Melania Trump）在海湖莊園（Mar-a-Lago）結婚，坐上客由克林頓夫婦到荷里活名星，可謂星光熠熠。

經歷過幾次破產邊緣，擅長「打逆境波」的特朗普仍屹立不倒在《福布斯》全球億萬富豪排行榜內。《福布斯》統計，2019年特朗普身家達31億美元（約241.8億港元），排名全球第745位。

特朗普：特朗普與梅拉尼婭2005年在海湖莊園結婚，圖為同年9月他們結伴在紐約出席活動。（AP）

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臨老入政壇

特朗普在參與真人騷同時，亦在不同電視節目現身，又曾演出數部影視作品。與此同時，他更迷上使用社交媒體Twitter。在那裏，他擁有無數粉絲及讚美，不少粉絲更呼籲他參選總統。

曾參與多名共和黨總統的競選活動，同時亦是著名政治說客的斯通（Roger Stone）是特朗普老友。他指出，要成為總統侯選人一定要是家喻戶曉的人物，他認為特朗普透過流行文化變得出名，同時具有做總統侯選人的能力。

特朗普過去政治立場反覆，曾多次轉換黨籍，亦曾幾次透露有意參選。無論是1988年、2000年，或是2012年，他最後都是說笑而已，外界也只當他是宣傳而已。他說，若覺得自己無法勝出就不會參選。誰也沒料到2015年6月，70歲的他會宣布以共和黨人身份參選。

政壇素人出頭天

當時不少人曾將特朗普與《大國民》主角凱恩（Charles Kane）作對比，特朗普亦自言這部電影是他最愛。凱恩是一個怎樣的人？一名野心勃勃而且執着的富豪，參選州長失敗更因此婚姻破裂，最後眾叛親離鬱鬱而終。

大概無人會想落得凱恩的下場，特朗普也一樣。私生活上他固然可以「換女人」，但從政參選就只得盡力而為。擅於借助傳媒宣傳的他，以一句「讓美國再次偉大」（Make America Great Again），加上出位的言論及政治立場，讓競選活動獲得前所未有的關注。

這名無從政經驗的新人，最後出乎意料地擊敗對手希拉里（Hillary Clinton），令不少人「大跌眼鏡」。與特朗普有關的新聞，亦由以往民眾茶餘飯後的「八卦」，變成影響世界的頭等大事。

經過近4年的風風雨雨，特朗普仍是一個「愛者愈愛，恨者愈恨」的爭議人物。最新民調顯示，他支持度如4年前般落後民主黨對手，這場「逆境波」他會如何面對，選民又會為他給出怎樣的成績表？