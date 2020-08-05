【黎巴嫩爆炸】事故肇因或為硝酸銨　專家：憂氣體散布毒化物

黎巴嫩首都貝魯特市中心附近港區於8月4日發生爆炸，黎巴嫩總理迪阿卜（Hassan Diab）表示，儲存在貝魯特港口倉庫多年、2750公噸的農業肥料硝酸銨在港區爆炸。硝酸為製造硝酸銨的原料之一，國內也有硝酸，是國內肥料的主要成分之一，台灣肥料股份公司發言人、副總林金生表示，台肥台中廠有自己製造硝酸，但並沒有製作硝酸銨肥料。

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台灣農民常使用的有機質複合肥料黑旺1號、4號、5號、43號，硝酸就是主要的成分。

台肥退休營業處長李金鎰表示，國內製造的是硝酸，硝酸不論是液態、氣態，狀態都不穩定，若有外力如火苗或劇烈震動就可能引起爆炸，但若是已經做成固體肥料顆粒狀、靜止狀態，一般來說並無此疑慮。

台肥有一半的肥料產能需要加硝酸，台灣進口的是硝酸，硝酸跟阿摩尼亞作用會反應出氮，就容易爆炸，因此，台肥進口的硝酸，就在儲槽裏面小心存放；但製成粒狀的肥料，狀態相對穩定，就不至於會爆。

他表示，黑旺系列肥料主要是用在西部短期葉菜類，比較需要很快收成的的農作物，但若是水稻，一年一兩作的，就不比較不適合。

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台肥台中廠5月份曾經發生火警，主要是因為儲放硝磷基複合肥料的建築物起火，乾燥機台的斗升機內部仍有半成品肥料在悶燒，李金鎰表示，若有電線與火源，才會悶燒，否則，固體粒狀的的黑旺，比較不容易燒起來。

曾經登記過兩款肥料、農業粉絲專頁「Lin bay 好油」版主林裕紘表示，硝酸是液態，其穩定度更低，硝酸銨是肥料、也是一種火藥，端看貝魯特爆炸的影片，爆炸後看到一個大型蕈雲，之後又出現紅棕色的雲，這就是硝酸銨迅速從硝酸離子，還原成二氧化氮氣體，這氣體含有劇毒，因此，現場除了爆炸的傷害以外，還需要擔心毒化物的影響。

林裕紘說，硝酸是原料，會製成硝酸銨是粉狀的，也相對比硝酸更穩定。但凡跟硝酸有關的物質，其實都須留意小心，即使從液態變成固態，也沒以這麼穩定；他舉例，硝酸鉀就是製作黑火藥的原料，存放應該保持一定的溼度不能太乾燥，不能有粉塵，會容易引起塵爆。

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