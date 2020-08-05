黎巴嫩爆炸｜煙霧竄家中　慈父抱子避難片段熱傳　網民讚父愛偉大

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黎巴嫩貝魯特（Beirut）8月4日下午發生嚴重爆炸，造成至少100人死亡、4000多人受傷，整個城市陷入癱瘓。一名住在災區附近的男子爆炸當時正和兒子單獨在家，聽到爆炸聲響後，隨即一把抱起兒子，隨後嘴中唸唸有詞地把兒子塞進餐桌下避難，如今監視器畫面曝光，這名父親的勇敢舉動瞬間吸引19.3萬次觀看，也讓網友不禁感嘆父愛的偉大。

黎巴嫩爆炸事故中父親保護孩子過程：

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根據當地民眾拍下的畫面可以看出，爆炸發生的第一時間，威力之大，周遭建築物的門窗不僅瞬間震碎，就連在房子內也能感受到如同地震般的晃動，許多行駛中的車輛更是瞬間被炸到車框變形、車窗碎裂。據悉，爆炸發生後，大批傷者滿身是血地衝進醫院，但醫療系統卻不足以應付大量傷患，現場宛如人間煉獄。

一名網友將爆炸發生當時自家的監視器畫面上傳，只見畫面中第一波爆炸發生時，他馬上就將兒子擁進懷中，並且不停撫摸兒子的背部，想要讓孩子心情平復下來，然而沒過幾秒，再度傳來巨大的爆炸聲響。從影片中可以清楚看到，在轟隆巨響的同時，一陣灰煙瞬間瀰漫家中，就連窗戶的玻璃也跟着碎裂。

【相關圖輯】黎巴嫩貝魯特爆炸事故狀況

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這名父親嚇得一把抱起兒子往客廳衝，口中更是唸唸有詞，然而由於客廳沒有適當的躲避處，他慌忙地衝回飯廳，單手抱起兒子，並用另一隻手拉開餐椅，將兒子塞進餐桌下避難，期間更是不斷安撫兒子，讓人看見父愛之偉大。該則影片上傳後，已經累計超過19.3萬人次觀看（編按：截稿時已獲41萬次觀看），三千多轉推，許多人紛紛大讚這名父親是最偉大的父親。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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